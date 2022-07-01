https://tr.sputniknews.com/20220701/bartinda-sel-sonrasi-3-gun-sureyle-denize-girmek-yasaklandi-1058219250.html

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:52+0300

2022-07-01T23:52+0300

2022-07-01T23:52+0300

türkiye

bartın

sel

deniz

giriş

yasak

sel felaketi

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Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/doc-dr-ismail-dabanli-orman-yanginlarini-onlemek-icin-insan-girisleri-en-aza-indirilsin-1057886060.html

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bartın, sel, deniz, giriş, yasak, sel felaketi