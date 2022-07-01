https://tr.sputniknews.com/20220701/bartinda-sel-sonrasi-3-gun-sureyle-denize-girmek-yasaklandi-1058219250.html
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:52+0300
2022-07-01T23:52+0300
2022-07-01T23:52+0300
türkiye
bartın
sel
deniz
giriş
yasak
sel felaketi
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Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/doc-dr-ismail-dabanli-orman-yanginlarini-onlemek-icin-insan-girisleri-en-aza-indirilsin-1057886060.html
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bartın, sel, deniz, giriş, yasak, sel felaketi
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
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Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.