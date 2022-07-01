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Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-01T23:52+0300
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bartın
sel
deniz
giriş
yasak
sel felaketi
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Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/doc-dr-ismail-dabanli-orman-yanginlarini-onlemek-icin-insan-girisleri-en-aza-indirilsin-1057886060.html
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bartın, sel, deniz, giriş, yasak, sel felaketi

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

23:52 01.07.2022
© AABartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
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