https://tr.sputniknews.com/20220701/belediye-baskani-bereket-olsun-diye-timsahla-evlendi-1058198528.html

Belediye başkanı, bereket olsun diye timsahla evlendi

Belediye başkanı, bereket olsun diye timsahla evlendi

Meksika'nın küçük bir ilçesinde belediye başkanı, kasabaya bereket gelmesi için bir dişi timsahla dünya evine girdi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T15:07+0300

2022-07-01T15:07+0300

2022-07-01T15:27+0300

yaşam

belediye başkanı

timsah

meksika

düğün

bereket

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Meksika'nın güneyindeki San Pedro Huamelula ilçesinin Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa ile bir dişi timsah için geniş katılımlı bir düğün töreni düzenlendi. Beyaz elbise giydirilen ve güvenlik tedbiri amacıyla ağzı bağlanan gelin timsah, törene damat Belediye Başkanı Sosa'nın kucağında geldi. Hem kendisi hem de timsah adına evlilik yemini eden Başkan Sosa, alkışlar eşliğinde timsahı öptü.Rengarenk süslemelerle donatılan düğün törende halk dans edip eğlendi.'Doğadan yağmur, gıda ve balık diliyoruz'Söz konusu sıradışı olay, Oaxaca eyaletinin Chontal ve Huave yerli toplulukları arasında İspanyol öncesi zamanlara kadar uzanan ve doğanın cömertliği için yapılan bir bereket duasına dayanıyor.Pasifik kıyısında bulunan kasaba için bereket dilediklerini söyleyen Sosa, "Doğadan yeterli ölçüde yağmur, yeterli gıda ve nehirde yeterli miktarda balık diliyoruz" dedi.Meksika'nın en zengin yerli kültürüne sahip bölgelerinden biri olan Oaxaca'da bu gibi gelenekler bugünlerde Katolik dini ağırlıklı olsa da yaşatılmaya devam ediyor. Yerel kültürde timsahın toprak anayı temsil eden bir ilah olduğuna inanılıyor. Timsah ile bir yerel lider arasındaki evlilik ise, insanların ilahi güçlerle birleşmesini simgeliyor.Düğünü organize eden ve 'vaftiz anne' diye tanınan Elia Edith Aguilar, "Bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor ve köklerimden duyur duymamı sağlıyor" dedi.Töreni gerçekleştirme sorumluluğunun kendisine emanet edilmesi nedeniyle ayrıcalıklı hissettiğini ve gelinin ne giyeceği konusunda çok fazla zaman harcadığını söyleyen Aguilar, gülümseyerek "Bu çok güzel bir gelenek" diye konuştu.

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belediye başkanı, timsah, meksika, düğün, bereket