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https://tr.sputniknews.com/20220701/meksikadan-abdye-3-bin-kisilik-yeni-gocmen-kafilesi-yola-cikti-1058216756.html
Meksika'dan ABD’ye 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi yola çıktı
Meksika'dan ABD’ye 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi yola çıktı
Meksika’da en az 3 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesi ABD’ye doğru yola çıktı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:01+0300
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dünya
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Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinden çoğunluğu Venezuela ve Orta Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu kafile, bu sabah erken saatlerde yola çıktı. ABD’ye doğru yola çıkan göçmenler, ilk etapta yürüyerek 42 kilometre uzaklıktaki Meksika’nın Huixtla şehrine ulaşmak istediklerini belirtti. Göçmenler, Meksikalı yetkililerden ABD sınırına doğru yolculuklarında ülkede yasal seyahat etmelerini sağlayan izin belgeleri ile vize talep ettiklerini ifade etti. Şu ana kadar 25 kilometre yürüyerek Huehuetan kentine ulaşan göçmen kafilesine, Meksikalı güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı. Meksikalı yetkililer, Huehuetan kentinde Ulusal Göç Enstitüsü ve Ulusal Muhafızların hazır bulunduğunu ve göçmenlerle ilk diyaloğun kurulması için çalışacaklarını ifade etti. Meksika’da en son 24 Haziran’da 4 binden fazla göçmenden oluşan bir kafile Tapachula şehrinden yola çıkmıştı. Geçen pazartesi günü ABD’nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio şehrinde 67 göçmen bir tırın kasasında kilitli halde terk edilmiş, 39 santigrat dereceyi aşan sıcak hava şartları nedeniyle tırın kasasında mahsur kalan göçmenlerden 53’ü hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ABD, Meksika, Guatemala ve Honduraslı yetkililer bir araya gelerek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için ortak çalışma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/meksikada-4-bin-kisilik-gocmen-kafilesi-yola-cikti-1057912221.html
https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-kamyonda-olu-bulunan-gocmenlerin-sayisi-50ye-cikti-korkunc-ve-icler-acisi-1058062202.html
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meksika, abd, göçmen

Meksika'dan ABD’ye 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi yola çıktı

23:01 01.07.2022 (güncellendi: 23:16 01.07.2022)
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZABD Meksika göçmen
ABD Meksika göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
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Meksika’da en az 3 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesi ABD’ye doğru yola çıktı.
Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinden çoğunluğu Venezuela ve Orta Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu kafile, bu sabah erken saatlerde yola çıktı.

ABD’ye doğru yola çıkan göçmenler, ilk etapta yürüyerek 42 kilometre uzaklıktaki Meksika’nın Huixtla şehrine ulaşmak istediklerini belirtti.

Göçmenler, Meksikalı yetkililerden ABD sınırına doğru yolculuklarında ülkede yasal seyahat etmelerini sağlayan izin belgeleri ile vize talep ettiklerini ifade etti.

Şu ana kadar 25 kilometre yürüyerek Huehuetan kentine ulaşan göçmen kafilesine, Meksikalı güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Meksika - göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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Meksika’da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı
25 Haziran , 01:12
Meksikalı yetkililer, Huehuetan kentinde Ulusal Göç Enstitüsü ve Ulusal Muhafızların hazır bulunduğunu ve göçmenlerle ilk diyaloğun kurulması için çalışacaklarını ifade etti. Meksika’da en son 24 Haziran’da 4 binden fazla göçmenden oluşan bir kafile Tapachula şehrinden yola çıkmıştı.

Geçen pazartesi günü ABD’nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio şehrinde 67 göçmen bir tırın kasasında kilitli halde terk edilmiş, 39 santigrat dereceyi aşan sıcak hava şartları nedeniyle tırın kasasında mahsur kalan göçmenlerden 53’ü hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ABD, Meksika, Guatemala ve Honduraslı yetkililer bir araya gelerek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için ortak çalışma kararı almıştı.
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