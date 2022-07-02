https://tr.sputniknews.com/20220702/google-abdde-kurtaj-kliniklerini-ziyaret-edenlerin-girislerini-konum-verilerinden-silecek-1058230999.html
Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek
Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek
Teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T13:31+0300
2022-07-02T13:31+0300
2022-07-02T13:31+0300
dünya
abd
kürtaj
google
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Guardian’ın haberine göre, Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.ABD'de kürtaj yasaklarıABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/green-day-solistinden-kurtaj-kararina-karsi-abd-vatandasligini-kufrederek-terk-etme-sovu-1057983126.html
https://tr.sputniknews.com/20220630/kurtaj-kararinin-ardindan-abdde-ertesi-gun-hapi-satislarina-kota-getirildi-1058131126.html
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abd, kürtaj, google
Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek
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Teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi.
Guardian’ın haberine göre, Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.
Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.
Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.
ABD'de kürtaj yasakları
ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.
50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.
ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.