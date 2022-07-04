https://tr.sputniknews.com/20220704/filistin-bassavciligi-abdnin-ebu-akilenin-oldurulmesiyle-ilgili-aciklamalari-garip-1058305040.html
Filistin Başsavcılığı: ABD'nin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları garip
Filistin Başsavcılığı: ABD'nin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları garip
Filistin Başsavcılığı, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmamasına tepki... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:54+0300
2022-07-04T22:54+0300
2022-07-04T22:57+0300
türkiye
al jazeera
abd
abd dışişleri bakanlığı
ned price
şirin ebu akile
kurşun
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıkladı.'Denetçiler kesin bir sonuca varamadılar'Sözcü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı" ifadelerini kullandı.Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti. Filistin Başsavcılığı'ndan açıklamaFilistin Başsavcılığı, ABD'nin raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD tarafının yaptığı açıklamanın doğru olmadığı ve garip karşılandığı ifade edildi.Elde edilen delillere göre Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığına işaret eden Başsavcılık, "ABD tarafının, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığını gösteren bir sebep olmadığı yönündeki açıklaması kabul edilemez" ifadesini kullandı.Açıklamada, ABD'nin, Başsavcılığın yürüttüğü ve suçun taammüden işlendiğini gösteren soruşturmalarından haberdar olduğu aktarıldı.Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla oynanmasını kabul etmemiz mümkün 'değil'Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.Ebu Rudeyne, "Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla oynanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Ebu Akile'nin dosyasının uluslararası yargıda özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Ebu Akile'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, ABD'ye "güvenilirliğini koruma ve İsrail'i söz konusu suçtan sorumlu tutma" çağrısı yaptı.Ne olmuştu?Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220703/filistin-gazeteci-ebu-akileyi-olduren-kursuna-abdnin-adli-inceleme-yapmasini-onayladi-1058239425.html
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al jazeera, abd, abd dışişleri bakanlığı, ned price, şirin ebu akile, kurşun
Filistin Başsavcılığı: ABD'nin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları garip
22:54 04.07.2022 (güncellendi: 22:57 04.07.2022) Abone ol
Filistin Başsavcılığı, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmamasına tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıkladı.
'Denetçiler kesin bir sonuca varamadılar'
Sözcü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı" ifadelerini kullandı.
Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:
"Her iki soruşturmayı da inceleyen Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı."
Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.
Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti.
Filistin Başsavcılığı'ndan açıklama
Filistin Başsavcılığı, ABD'nin raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD tarafının yaptığı açıklamanın doğru olmadığı ve garip karşılandığı ifade edildi.
Elde edilen delillere göre Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığına işaret eden Başsavcılık, "ABD tarafının, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığını gösteren bir sebep olmadığı yönündeki açıklaması kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Açıklamada, ABD'nin, Başsavcılığın yürüttüğü ve suçun taammüden işlendiğini gösteren soruşturmalarından haberdar olduğu aktarıldı.
Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla oynanmasını kabul etmemiz mümkün 'değil'
Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.
Ebu Rudeyne, "Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla oynanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Ebu Akile'nin dosyasının uluslararası yargıda özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Ebu Akile'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, ABD'ye "güvenilirliğini koruma ve İsrail'i söz konusu suçtan sorumlu tutma" çağrısı yaptı.
Ne olmuştu?
Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.