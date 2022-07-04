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İzmir yangınına ilişkin 1 gözaltı: 'Keyfime yaktım'
İzmir yangınına ilişkin 1 gözaltı: 'Keyfime yaktım'
İzmir'in Ödemiş, Seferihisar ve Aliağa ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Aliağa'da yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T07:05+0300
2022-07-04T07:05+0300
2022-07-04T07:05+0300
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Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda dün yangın çıktı. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. 40 dönüm yandıEkiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.'Yangın çıkardığını itiraf etti'Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, “Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı” diye konuştu.Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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izmir, yangın
İzmir yangınına ilişkin 1 gözaltı: 'Keyfime yaktım'
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İzmir'in Ödemiş, Seferihisar ve Aliağa ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Aliağa'da yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi" diye konuştu
Aliağa
ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda dün yangın çıktı.
Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.
40 dönüm yandı
Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.
'Yangın çıkardığını itiraf etti'
Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, “Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı” diye konuştu.
Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.