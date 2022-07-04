Kuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu

© AA Edremit Körfezi'nin özellikle iç turizme hizmet verdiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu: "Kuzey Ege'deki birçok otel, motel ve pansiyonlar neredeyse Kurban Bayramı rezervasyonlarını kapattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı tatiline aradaki iki günün de dahil edilmesiyle bölgemiz yerli turistler tarafından oldukça rağbet gördü. Bölgemizde hizmet veren onlarca çadır ve karavan kamp alanları da hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştı. Doğayı ve sakinliği tercih edenler çadır ve karavan kamplarda bayram tatilini geçirecek."