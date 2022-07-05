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https://tr.sputniknews.com/20220705/putinden-mirziyoyevin-karakalpakistanda-aldigi-onlemlere-destek-1058346145.html
Putin'den Mirziyoyev'in Karakalpakistan'da aldığı önlemlere destek
Putin'den Mirziyoyev'in Karakalpakistan'da aldığı önlemlere destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde can kayıplarıyla sonuçlanan protestolar gündemdeki sıcaklığını korurken Özbekistan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:32+0300
2022-07-05T19:44+0300
vladimir putin
özbekistan
şevket mirziyoyev
dünya
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Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifleri sonrası başlayan protestolar karşısında duruma istikrar kazandırmak için Mirziyoyev yönetimi tarafından alınan önlemlere ve gösterilen çabalara desteğini ifade etti.Ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkiler de dahil ikili gündemdeki güncel konuları istişare eden Putin ve Mirziyoyev, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve müttefikliğini geliştirme niyetlerini teyit etti.En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtmişti. Özbek yetkililer, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 olduğunu ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-hukumet-kanli-gosterilerin-ardindan-protestocularin-taleplerini-kabul-etti---1058290325.html
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vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev

Putin'den Mirziyoyev'in Karakalpakistan'da aldığı önlemlere destek

19:32 05.07.2022 (güncellendi: 19:44 05.07.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girRusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde can kayıplarıyla sonuçlanan protestolar gündemdeki sıcaklığını korurken Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'le telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifleri sonrası başlayan protestolar karşısında duruma istikrar kazandırmak için Mirziyoyev yönetimi tarafından alınan önlemlere ve gösterilen çabalara desteğini ifade etti.

Ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkiler de dahil ikili gündemdeki güncel konuları istişare eden Putin ve Mirziyoyev, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve müttefikliğini geliştirme niyetlerini teyit etti.

En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtmişti.

Özbek yetkililer, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 olduğunu ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.
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