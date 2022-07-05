Putin'den Mirziyoyev'in Karakalpakistan'da aldığı önlemlere destek

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifleri sonrası başlayan protestolar karşısında duruma istikrar kazandırmak için Mirziyoyev yönetimi tarafından alınan önlemlere ve gösterilen çabalara desteğini ifade etti.



Ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkiler de dahil ikili gündemdeki güncel konuları istişare eden Putin ve Mirziyoyev, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve müttefikliğini geliştirme niyetlerini teyit etti.



En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtmişti.



Özbek yetkililer, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 olduğunu ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.



Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.