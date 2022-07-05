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https://tr.sputniknews.com/20220705/sarallar-operasyonunda-necati-sasmaz-sinan-engin-gibi-unlu-isimler-emniyete-cagrildi-1058325055.html
Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı
Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:59+0300
2022-07-05T12:03+0300
türkiye
sarallar
operasyon
necati şaşmaz
ifade
emniyet
haberler
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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/sarallara-13-ilde-operasyon-117-gozalti-1058083913.html
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sarallar, operasyon, necati şaşmaz, ifade, emniyet, haberler

Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı

11:59 05.07.2022 (güncellendi: 12:03 05.07.2022)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.
Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.
Sarallar - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
TÜRKİYE
'Sarallar'a 13 ilde operasyon: 117 gözaltı
29 Haziran , 11:08
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