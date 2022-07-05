https://tr.sputniknews.com/20220705/sarallar-operasyonunda-necati-sasmaz-sinan-engin-gibi-unlu-isimler-emniyete-cagrildi-1058325055.html

Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı

Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T11:59+0300

2022-07-05T11:59+0300

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türkiye

sarallar

operasyon

necati şaşmaz

ifade

emniyet

haberler

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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220629/sarallara-13-ilde-operasyon-117-gozalti-1058083913.html

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sarallar, operasyon, necati şaşmaz, ifade, emniyet, haberler