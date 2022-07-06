Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı

“Niksar Mahmudiye köyü bölgesinde buğday hasadı yapılıyor, Elhamdülillah gayet güzel verim yüksek, dönüm başına 800 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri kendi bünyesinde değerlendirecek, bildiğiniz gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız buğdayda ve arpada referans fiyatlarını açıkladı. Primleri ile birlikte buğday 7.45, arpa 6.200 olarak belirlendi. Tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanımız kabinesi tarımda verimi daha da artırmak mahsulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi tedbirler alıyor ve uygulamaya konuyor. Esas itibari ile önümüzdeki sene bunların uygulaması çok daha farklı şekilde göreceğiz. Özellikle mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde çok daha anlamlı destekler inşallah gerçekleşecek.”