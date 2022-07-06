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Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı
AK Partili Binali Yıldırım, Tokat’ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:24+0300
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşlik ettiği AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Niksar’ın Mahmudiye köyünde tarlada biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde anlamlı desteklerin geleceğini belirterek, şunları söyledi:Buğday hasadının ardından Yıldırım’a, Kaymakam İlhami Doğan tarafından içi ceviz dolu sandık hediye edildi. Yıldırım Niksar’daki temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.
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binali yıldırım, buğday, hasat

Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı

12:24 06.07.2022 (güncellendi: 12:32 06.07.2022)
© İHABuğday hasadı yapan Binali Yıldırım
Buğday hasadı yapan Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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AK Partili Binali Yıldırım, Tokat’ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşlik ettiği AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Niksar’ın Mahmudiye köyünde tarlada biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.
© İHAAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.
© İHA
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde anlamlı desteklerin geleceğini belirterek, şunları söyledi:
“Niksar Mahmudiye köyü bölgesinde buğday hasadı yapılıyor, Elhamdülillah gayet güzel verim yüksek, dönüm başına 800 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri kendi bünyesinde değerlendirecek, bildiğiniz gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız buğdayda ve arpada referans fiyatlarını açıkladı. Primleri ile birlikte buğday 7.45, arpa 6.200 olarak belirlendi. Tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanımız kabinesi tarımda verimi daha da artırmak mahsulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi tedbirler alıyor ve uygulamaya konuyor. Esas itibari ile önümüzdeki sene bunların uygulaması çok daha farklı şekilde göreceğiz. Özellikle mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde çok daha anlamlı destekler inşallah gerçekleşecek.”
Buğday hasadının ardından Yıldırım’a, Kaymakam İlhami Doğan tarafından içi ceviz dolu sandık hediye edildi. Yıldırım Niksar’daki temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.
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