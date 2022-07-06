https://tr.sputniknews.com/20220706/boris-johnsona-istifa-darbesi-iki-bakan-daha-guvenlerini-kaybettiklerini-soyleyerek-istifa-etti-1058372761.html

Boris Johnson'a istifa darbesi: İki bakan daha güvenlerini kaybettiklerini söyleyerek istifa etti

Boris Johnson'a istifa darbesi: İki bakan daha güvenlerini kaybettiklerini söyleyerek istifa etti

Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kendisine güvenlerinin kalmadığı gerekçesiyle istifa etmesine rağmen görevde kalmakta ısrar eden... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T11:06+0300

2022-07-06T11:06+0300

2022-07-06T11:45+0300

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boris johnson

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En sıkı pandemi kapanması emrettiği dönemde başbakanlıkta tam gaz parti vermekle (partygate) meşgul olduğu ortaya çıkan ve Rusya yaptırımları yüzünden rekor yükseklikte enerji ve gıda fiyatlarına, dolayısıyla enflasyona neden olan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), hükümet ayaklanmasıyla karşı karşıya. Dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın başbakana güvenlerinin kalmadığı gerekçesiyle istifa etmesinin ardından bugün iki istifa açıklaması daha geldi. Çocuklar ve Ailelerden Sorumlu Bakan Will Quince, "İstifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı" dedi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott, 'hükümete güven kaybı' nedeniyle istifa ettiğini söyledi.Sunak, istifa mektubunda, “Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" eleştirisini getirmişti. Javid, "Partinin tevazu, kavrayış ve yeni bir yöne ihtiyacı var, ancak sizin liderliğinizde bu durumun değişmeyeceği aşikar" demişti. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği hakkında düzenlediği güven oylamasında oyların yüzde 41'i aleyhine çıkan BoJo, istifa eden iki ağır topun yerine Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay’ı Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi’yi Maliye Bakanı olarak atadı. Yaptığı açıklamalarda görevi bırakmayı reddeden BoJo, 2030'lara dek başbakan kalmak istediğinden söz etti.

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britanya, ingiltere, boris johnson