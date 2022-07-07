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Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı
Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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muğla
bodrum
arazi
sahte
sahte belge
satış
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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muğla, bodrum, arazi, sahte, sahte belge, satış, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı

01:53 07.07.2022
© AABodrum
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.
Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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