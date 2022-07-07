https://tr.sputniknews.com/20220707/bodrumda-baskasina-ait-araziyi-sahte-evrakla-satmaya-calistilar-3-supheli-yakalandi-1058410807.html

Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı

Bodrum'da başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar: 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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muğla, bodrum, arazi, sahte, sahte belge, satış, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)