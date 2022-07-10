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AK Partili Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum
AK Partili Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum
AK Partili Özlem Zengin, MHP heyetinin bayram ziyareti sırasında, "Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:30+0300
2022-07-10T17:35+0300
özlem zengin
bayramlaşma
politika
ak parti
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Ankara'da siyasi partiler arasında, Kurban Bayramı'nın 2. günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.AK Parti heyeti, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, pandemi döneminde uzaktan gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerini hatırlatarak, "Biz siyasetçiler hep kalabalıktan ve yalnız kalamamaktan şikayet ederdik fakat hep deriz ya 'Yalnızlık Allah’a mahsus'. Tek başına yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, kendi kendimizi iyi etmenin en önemli yollarından bir tanesinin 'birlikte yaşamak' olduğunu görmüş olduk. Burada farklılıklar da bizim için çok önemli, çok kıymetli ve birbirimizi tamamlayan unsurlar. Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.MHP'li Özarslan, 15 Temmuz darbe girişiminden başlayarak temeli atılan, daha sonra hukuki statüye kavuşan 'Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Genel başkanımızın bir sözü var, biz her yerde tekrar ediyoruz; 'Benim aklım hep Türkiye'dir' demişti ve o söz bir parola gibi oldu. Bunun sadece Türkiye'yi de kapsamayan, çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu biz özellikle 15 Temmuz’dan sonra 'Cumhur İttifakı'nın icraatlarıyla da görmeye başladık. 'Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli işlere imza attığını hem Türkiye ölçekli hem bölgesel hem küresel olarak görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın genel başkanımız da her beyanatında her vesileyle 'Cumhur İttifakı'nın bu misyonunu da sürekli olarak hatırlatıyor" diye konuştu.AK Parti'de daha sonra Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/hangi-parti-hangi-partiyle-bayramlasmama-karari-aldi-1058510313.html
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özlem zengin, bayramlaşma, ak parti

AK Partili Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum

17:30 10.07.2022 (güncellendi: 17:35 10.07.2022)
© AAÖzlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
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AK Partili Özlem Zengin, MHP heyetinin bayram ziyareti sırasında, "Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.
Ankara'da siyasi partiler arasında, Kurban Bayramı'nın 2. günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.
AK Parti heyeti, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, pandemi döneminde uzaktan gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerini hatırlatarak, "Biz siyasetçiler hep kalabalıktan ve yalnız kalamamaktan şikayet ederdik fakat hep deriz ya 'Yalnızlık Allah’a mahsus'. Tek başına yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, kendi kendimizi iyi etmenin en önemli yollarından bir tanesinin 'birlikte yaşamak' olduğunu görmüş olduk. Burada farklılıklar da bizim için çok önemli, çok kıymetli ve birbirimizi tamamlayan unsurlar. Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.
MHP'li Özarslan, 15 Temmuz darbe girişiminden başlayarak temeli atılan, daha sonra hukuki statüye kavuşan 'Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Genel başkanımızın bir sözü var, biz her yerde tekrar ediyoruz; 'Benim aklım hep Türkiye'dir' demişti ve o söz bir parola gibi oldu. Bunun sadece Türkiye'yi de kapsamayan, çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu biz özellikle 15 Temmuz’dan sonra 'Cumhur İttifakı'nın icraatlarıyla da görmeye başladık. 'Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli işlere imza attığını hem Türkiye ölçekli hem bölgesel hem küresel olarak görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın genel başkanımız da her beyanatında her vesileyle 'Cumhur İttifakı'nın bu misyonunu da sürekli olarak hatırlatıyor" diye konuştu.
AK Parti'de daha sonra Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.
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