Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220710/canli--ukrayna-ordusu-sivil-kamyonla-kamufle-edilen-cok-namlulu-roketatar-kullandi--1058538714.html
CANLI | Ukrayna ordusu, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı
CANLI | Ukrayna ordusu, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı
Ukrayna ordusu, Lugansk şehrine roketli saldırıda, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı. Araç, Rus topçu birlikleri tarafından imha... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T09:14+0300
2022-07-10T09:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058538828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb7b3b5126b1173efbaa979712f9c729.jpg
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058538828_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5278fa68f6a01b31f480b4ae6571baf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, новый онлайн для белой редактуры
Rusya- Ukrayna opetasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna ordusu, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı

09:14 10.07.2022 (güncellendi: 09:17 10.07.2022)
Abone olTelegram
Ukrayna ordusu, Lugansk şehrine roketli saldırıda, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı. Araç, Rus topçu birlikleri tarafından imha edildi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında.
Önce yenilerÖnce eskiler
10:00 10.07.2022
New York Times: ABD’nin Ukrayna’ya desteği uzun sürmez
New York Times gazetesi, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya desteğinin bugünkü haliyle uzun sürmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Peter Baker ve David E. Sanger imzalı yazıda, “Başkan Biden, Ukrayna’nın yanında gerektiği kadar durma sözü verdi, lakin ne o ne de başka birisi bunun daha ne kadar süreceğini veya doğrudan askeri müdahale saymazsak ABD ve müttefiklerinin bu mesafede daha ne kadar yapabileceğini söyleyemez. Yetkililer, bir noktada ABD ve Avrupa’nın silah stoklarının tükeneceğini kabul ediyor; ABD, askeri ve diğer yardımlar için 54 milyar dolarlık yetki vermiş olsa da, bu bittiğinde kimse 54 milyar dolarlık bir çek daha beklemiyor” ifadesine yer verildi.
Biden ve ekibinin uzun vadeli strateji ararken Beyaz Saray’ın, tırmanma tehlikelerinin arttığını, görüşmeler yoluyla çözüm bulma olasılığının hala uzak olduğunu ve Atlantik’in her iki kıyısında yorgunluğun başladığını gördüğü kaydedildi.
Kongre’nin onayından geçen askeri yardımın bazı tahminlere göre önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar sürmesinin beklendiği ifade edilen yazıda, “Ama asıl soru, mevcut silah ve mühimmat tedarikinin, ABD’nin savaşa hazır olma durumuna zarar vermeden daha ne kadar sürebileceği yönünde” dendi.
09:14 10.07.2022
Ukrayna ordusu, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı
Ukrayna ordusu, Lugansk şehrine roketli saldırıda, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı. Araç, Rus topçu birlikleri tarafından imha edildi. Rus haber ajansı RIA Novosti’nin elde ettiği görüntüde, çok namlulu roketatarın Gazel tipi kamyonun kasasına saklandığı görünüyor. Araç, yoğunlukla sivillerin yaşadığı mahalleye getirilerek buradan roketler fırlatılıyor.
Videonun devamında, çok namlulu roketatar taşıyan aracın, yerleşim birimi dışında Rus topçu birlikleri tarafından imha edildiği anlaşılıyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала