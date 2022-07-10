CANLI | Ukrayna ordusu, sivil kamyonla kamufle edilen çok namlulu roketatar kullandı

New York Times: ABD’nin Ukrayna’ya desteği uzun sürmez

New York Times gazetesi, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya desteğinin bugünkü haliyle uzun sürmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Peter Baker ve David E. Sanger imzalı yazıda, “Başkan Biden, Ukrayna’nın yanında gerektiği kadar durma sözü verdi, lakin ne o ne de başka birisi bunun daha ne kadar süreceğini veya doğrudan askeri müdahale saymazsak ABD ve müttefiklerinin bu mesafede daha ne kadar yapabileceğini söyleyemez. Yetkililer, bir noktada ABD ve Avrupa’nın silah stoklarının tükeneceğini kabul ediyor; ABD, askeri ve diğer yardımlar için 54 milyar dolarlık yetki vermiş olsa da, bu bittiğinde kimse 54 milyar dolarlık bir çek daha beklemiyor” ifadesine yer verildi.

Biden ve ekibinin uzun vadeli strateji ararken Beyaz Saray’ın, tırmanma tehlikelerinin arttığını, görüşmeler yoluyla çözüm bulma olasılığının hala uzak olduğunu ve Atlantik’in her iki kıyısında yorgunluğun başladığını gördüğü kaydedildi.

Kongre’nin onayından geçen askeri yardımın bazı tahminlere göre önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar sürmesinin beklendiği ifade edilen yazıda, “Ama asıl soru, mevcut silah ve mühimmat tedarikinin, ABD’nin savaşa hazır olma durumuna zarar vermeden daha ne kadar sürebileceği yönünde” dendi.