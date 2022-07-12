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https://tr.sputniknews.com/20220712/beyaz-saray-haziran-enflasyonunun-yuksek-gelmesini-bekliyoruz-1058607530.html
Beyaz Saray: Haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyoruz
Beyaz Saray: Haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
abd
beyaz saray
karine jean-pierre
haziran
enflasyon
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Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çarşamba günü haziran ayı enflasyon verisi gelecek. Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.ABD'deki gıda ve benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna operasyonundan ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, "Haziran enflasyonu artık geçerli değil çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda azalacak, ilerleyen aylarda daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısını da yineleyerek bunun bedelinin Amerikan ailelerine ödetilmemesi gerektiğini söyledi.Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacakABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.
https://tr.sputniknews.com/20220711/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-rekor-seviyede-1058604588.html
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abd, beyaz saray, karine jean-pierre, haziran, enflasyon

Beyaz Saray: Haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyoruz

00:55 12.07.2022 (güncellendi: 00:57 12.07.2022)
© AP Photo / Andrew HarnikKarine Jean-Pierre,
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.
Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çarşamba günü haziran ayı enflasyon verisi gelecek. Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'deki gıda ve benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna operasyonundan ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, "Haziran enflasyonu artık geçerli değil çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda azalacak, ilerleyen aylarda daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısını da yineleyerek bunun bedelinin Amerikan ailelerine ödetilmemesi gerektiğini söyledi.

Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.
Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.
ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.
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