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Denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
Denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
Bursa'da 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş, denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybetti. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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Genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğuldu.Olay bugün Mudanya ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğuldu.Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Apranti ne demek?At yarışlarında fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç binicilere ''apranti'' deniliyor.
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türkiye, jokey, türkiye jokey kulübü, at, deniz

Denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

15:56 13.07.2022 (güncellendi: 16:07 13.07.2022)
© İHADenizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
Denizde at yüzdürürken boğuldu: Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Bursa'da 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş, denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybetti.
Genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğuldu.
Olay bugün Mudanya ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğuldu.
Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş’ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan’da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi Hipodromu’nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır''"

Apranti ne demek?

At yarışlarında fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç binicilere ''apranti'' deniliyor.
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