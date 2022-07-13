https://tr.sputniknews.com/20220713/starbucks-calisanlarinin-guvenligini-gerekce-gostererek-16-magazayi-kapatma-karari-aldi-1058666096.html

Starbucks, 'çalışanlarının güvenliğini' gerekçe göstererek 16 şubesini kapatma kararı aldı

Starbucks, 'çalışanlarının güvenliğini' gerekçe göstererek 16 şubesini kapatma kararı aldı

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T14:26+0300

2022-07-13T14:26+0300

2022-07-13T14:28+0300

dünya

abd

starbucks

güvenlik

mağaza

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CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mailde ABD'deki Starbucks yöneticileri Debbie Stroud ve Denise Nelson, şubelerdeki güvenlik konusunu ele almış ve çalışanların 'Amerikan toplumundaki kişisel güvenlik, ırkçılık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, büyüyen bir zihinsel sağlık krizi, artan uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara birincil elden maruz kaldığını' belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/new-yorkta-starbucks-karsiti-protesto-1058643467.html

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abd, starbucks, güvenlik, mağaza