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Starbucks, 'çalışanlarının güvenliğini' gerekçe göstererek 16 şubesini kapatma kararı aldı
Starbucks, 'çalışanlarının güvenliğini' gerekçe göstererek 16 şubesini kapatma kararı aldı
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:26+0300
2022-07-13T14:28+0300
dünya
abd
starbucks
güvenlik
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CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mailde ABD'deki Starbucks yöneticileri Debbie Stroud ve Denise Nelson, şubelerdeki güvenlik konusunu ele almış ve çalışanların 'Amerikan toplumundaki kişisel güvenlik, ırkçılık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, büyüyen bir zihinsel sağlık krizi, artan uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara birincil elden maruz kaldığını' belirtmişti.
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abd, starbucks, güvenlik, mağaza

Starbucks, 'çalışanlarının güvenliğini' gerekçe göstererek 16 şubesini kapatma kararı aldı

14:26 13.07.2022 (güncellendi: 14:28 13.07.2022)
© REUTERS / Carlo AllegriStarbucks - logo
Starbucks - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor.
CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.
Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.
Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.
Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mailde ABD'deki Starbucks yöneticileri Debbie Stroud ve Denise Nelson, şubelerdeki güvenlik konusunu ele almış ve çalışanların 'Amerikan toplumundaki kişisel güvenlik, ırkçılık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, büyüyen bir zihinsel sağlık krizi, artan uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara birincil elden maruz kaldığını' belirtmişti.
New York'ta Starbucks karşıtı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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