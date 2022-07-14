https://tr.sputniknews.com/20220714/cin-medyasi-biden-ortadogu-turundan-el-bos-donecek-1058724608.html
Çin medyası: Biden, Ortadoğu turundan el boş dönecek
Çin medyası: Biden, Ortadoğu turundan el boş dönecek
Çin’in Global Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in Ortadoğu turu sırasında hedefinde ulaşamayacağını ve ülkesinin otoritesini güçlendiremeyeceğini... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T20:35+0300
2022-07-14T20:35+0300
2022-07-14T20:36+0300
dünya
joe biden
abd
ortadoğu
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Şanghay Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nden Prof. Ding Long imzalı yazıda, “ABD Başkanı’nın Ortadoğu’ya seyahati oldukça önemli görünebilir. Biden, ABD’nin bölgedeki siyasi ağırlığını sergilemek istiyor. Fakat Ukrayna krizi yüzünden küresel ve bölgesel jeopolitik coğrafya radikal biçimde değişti. Bu, hedefe ulaşmayı zorlaştıracak. Sonuç olarak bu tur, fotoğraf çekiminden başka bir şey olmayacak” yorumunda bulundu.Biden’in, Rusya’ya uygulanan yaptırımların sonuçlarını yumuşatmak için Ortadoğu’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatında artış konusunda anlaşma elde etmeyeceği ifade edilen yazıda, enerji piyasasındaki durumun, ABD liderini gerçeklikle yüzleşmeye ve 2020 seçim kampanyasında söz verdiği gibi, Suudi Arabistan’ı “toplum dışı bırakma” girişimlerinden vazgeçme zorladığı kaydedildi.Ding Long, “Bu, değerler diplomasisine dayanan Biden Doktrini’nin başarısız olduğu anlamına geliyor” diye yazdı.Müttefiklerinin güvenlik alanındaki taleplerine yeterince dikkat ayıramayarak stratejik güvenlerini bozan ABD’nin, Ortadoğu’daki ittifak sisteminin çöküşümü önleyemeyeceğini belirten Çinli uzman, “Ortadoğu ülkeleri ABD'nin istediği gibi taraf olmayacak, bunun yerine Rusya ve Çin ile yakın çalışmaya devam edecek” diye ekledi.
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joe biden, abd, ortadoğu
Çin medyası: Biden, Ortadoğu turundan el boş dönecek
20:35 14.07.2022 (güncellendi: 20:36 14.07.2022) Abone ol
Çin’in Global Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in Ortadoğu turu sırasında hedefinde ulaşamayacağını ve ülkesinin otoritesini güçlendiremeyeceğini belirtti.
Şanghay Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nden Prof. Ding Long imzalı yazıda, “ABD Başkanı’nın Ortadoğu’ya seyahati oldukça önemli görünebilir. Biden, ABD’nin bölgedeki siyasi ağırlığını sergilemek istiyor. Fakat Ukrayna krizi yüzünden küresel ve bölgesel jeopolitik coğrafya radikal biçimde değişti. Bu, hedefe ulaşmayı zorlaştıracak. Sonuç olarak bu tur, fotoğraf çekiminden başka bir şey olmayacak” yorumunda bulundu.
Biden’in, Rusya’ya uygulanan yaptırımların sonuçlarını yumuşatmak için Ortadoğu’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatında artış konusunda anlaşma elde etmeyeceği ifade edilen yazıda, enerji piyasasındaki durumun, ABD liderini gerçeklikle yüzleşmeye ve 2020 seçim kampanyasında söz verdiği gibi, Suudi Arabistan’ı “toplum dışı bırakma” girişimlerinden vazgeçme zorladığı kaydedildi.
Ding Long, “Bu, değerler diplomasisine dayanan Biden Doktrini’nin başarısız olduğu anlamına geliyor” diye yazdı.
Müttefiklerinin güvenlik alanındaki taleplerine yeterince dikkat ayıramayarak stratejik güvenlerini bozan ABD’nin, Ortadoğu’daki ittifak sisteminin çöküşümü önleyemeyeceğini belirten Çinli uzman, “Ortadoğu ülkeleri ABD'nin istediği gibi taraf olmayacak, bunun yerine Rusya ve Çin ile yakın çalışmaya devam edecek” diye ekledi.