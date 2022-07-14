https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-tl-karsisinda-yilin-zirvesinde-1058702036.html

Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde

Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde

Küresel piyasalarda ABD'de faiz artış hızı fiyatlanırken, dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar/TL ise 17.50'yi aşarak yılın zirvesinde. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T12:28+0300

2022-07-14T12:28+0300

2022-07-14T12:28+0300

ekonomi

dolar

türk lirası

abd

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ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı. ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.

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dolar, türk lirası, abd