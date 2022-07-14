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https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-tl-karsisinda-yilin-zirvesinde-1058702036.html
Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde
Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde
Küresel piyasalarda ABD'de faiz artış hızı fiyatlanırken, dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar/TL ise 17.50'yi aşarak yılın zirvesinde. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:28+0300
2022-07-14T12:28+0300
ekonomi
dolar
türk lirası
abd
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ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı. ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.
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dolar, türk lirası, abd

Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde

12:28 14.07.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Küresel piyasalarda ABD'de faiz artış hızı fiyatlanırken, dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar/TL ise 17.50'yi aşarak yılın zirvesinde.
ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı. ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.
Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.
Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.
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