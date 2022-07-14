Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İstanbul'da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın, kısmi olarak mayınların temizlenmesini ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:47+0300
2022-07-14T10:47+0300
ukrayna krizi
istanbul
tahıl
rusya
ukrayna
birlemiş milletler
görüşme
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055968880_0:16:2321:1321_1920x0_80_0_0_627a7ee79c815ecc9a5f0fdb84a69322.jpg
Haberde, “Anlaşma uyarınca, ateşkes uygulanarak Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabilir” ifadeleri yer aldı.Haberde Türk Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynağa göre, anlaşma ile ilgili birtakım teknik detaylar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması mümkün.Ancak kaynak, anlaşmanın imzalanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde değil.
https://tr.sputniknews.com/20220713/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbul-gorusmesinin-sonuclari-kritik-oneme-sahip-1058685758.html
istanbul
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055968880_268:0:2051:1337_1920x0_80_0_0_309cbb5102893b5ee36d6a631529df2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, tahıl, rusya, ukrayna, birlemiş milletler, görüşme, anlaşma

WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

10:47 14.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girRusya - tarım
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İstanbul'da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın, kısmi olarak mayınların temizlenmesini ve ateşkesi içerdiğini yazdı.
Haberde, “Anlaşma uyarınca, ateşkes uygulanarak Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabilir” ifadeleri yer aldı.
Haberde Türk Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği kaydedildi.
Gazeteye konuşan kaynağa göre, anlaşma ile ilgili birtakım teknik detaylar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması mümkün.
Ancak kaynak, anlaşmanın imzalanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde değil.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
Ukrayna krizi
BM Genel Sekreteri Guterres: İstanbul görüşmesinin sonuçları kritik öneme sahip
Dün, 22:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала