https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İstanbul'da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın, kısmi olarak mayınların temizlenmesini ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:47+0300
2022-07-14T10:47+0300
2022-07-14T10:47+0300
ukrayna krizi
istanbul
tahıl
rusya
ukrayna
birlemiş milletler
görüşme
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055968880_0:16:2321:1321_1920x0_80_0_0_627a7ee79c815ecc9a5f0fdb84a69322.jpg
Haberde, “Anlaşma uyarınca, ateşkes uygulanarak Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabilir” ifadeleri yer aldı.Haberde Türk Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynağa göre, anlaşma ile ilgili birtakım teknik detaylar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması mümkün.Ancak kaynak, anlaşmanın imzalanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde değil.
https://tr.sputniknews.com/20220713/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbul-gorusmesinin-sonuclari-kritik-oneme-sahip-1058685758.html
istanbul
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055968880_268:0:2051:1337_1920x0_80_0_0_309cbb5102893b5ee36d6a631529df2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, tahıl, rusya, ukrayna, birlemiş milletler, görüşme, anlaşma
WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Abone ol
Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İstanbul'da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın, kısmi olarak mayınların temizlenmesini ve ateşkesi içerdiğini yazdı.
Haberde, “Anlaşma uyarınca, ateşkes uygulanarak Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabilir” ifadeleri yer aldı.
Haberde Türk Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği kaydedildi.
Gazeteye konuşan kaynağa göre, anlaşma ile ilgili birtakım teknik detaylar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması mümkün.
Ancak kaynak, anlaşmanın imzalanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde değil.