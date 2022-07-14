https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html

WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

WSJ, İstanbul’da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İstanbul'da ‘tahıl sorunu’ konusunda varılan anlaşmanın, kısmi olarak mayınların temizlenmesini ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:47+0300

2022-07-14T10:47+0300

2022-07-14T10:47+0300

ukrayna krizi

istanbul

tahıl

rusya

ukrayna

birlemiş milletler

görüşme

anlaşma

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Haberde, “Anlaşma uyarınca, ateşkes uygulanarak Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabilir” ifadeleri yer aldı.Haberde Türk Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynağa göre, anlaşma ile ilgili birtakım teknik detaylar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması mümkün.Ancak kaynak, anlaşmanın imzalanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde değil.

https://tr.sputniknews.com/20220713/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbul-gorusmesinin-sonuclari-kritik-oneme-sahip-1058685758.html

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istanbul, tahıl, rusya, ukrayna, birlemiş milletler, görüşme, anlaşma