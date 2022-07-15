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ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı: Başvuru sitesi çöktü
ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı: Başvuru sitesi çöktü
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:44+0300
2022-07-15T14:50+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
abd
aşı
randevu
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ABD'nin New York kentinde açık havada kurulan aşı merkezlerinde insanlar maymun çiçeği aşısı olmak için kalabalık oluşturdu.ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. 1970'te, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Ardından vaka sayıları az da olsa 11 Afrika ülkesine yayıldı.Takvimler 2003'ü gösterdiğinde hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Toplam 81 vaka rapor edilse de hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de ise bu kez Nijerya'da ortaya çıktı. Son maymun çiçeği vakalarının görülmesinden yaklaşık 40 yıl sonra, ülke en büyük vaka sayısını gördü.Nasıl bulaşıyor?Virüs insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak cilt lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları yoluyla ve enfekte olan kişilerin havlu, nevresim ve giysileriyle insandan insana da bulaşabiliyor. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların hayvansal ürünlerini yemek de yine hastalığın bulaşması için bir risk faktörü. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabildiği ifade ediliyor.Belirtileri neler?Kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hastalığın başlangıç döneminde ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik görülüyor. Bu dönem genellikle 5 güne kadar sürüyor. Ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüsü başlıyor. Yüz, el, kol, ayak ve bacaklarda daha fazla miktarda görülüyor. Özellikle yüzde başlayıp avuç içlerini ve ayak tabanlarını etkiliyor.Semptomlar 2-4 hafta sürüyor, sonra kendiliğinden azalıyor. Ancak bazı durumlarda hastalık daha ağır seyredebiliyor. On vakadan birinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
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maymun çiçeği virüsü, abd, aşı, randevu

ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı: Başvuru sitesi çöktü

14:44 15.07.2022 (güncellendi: 14:50 15.07.2022)
© AP Photo / Juan KaritaABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Juan Karita
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ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde açık havada kurulan aşı merkezlerinde insanlar maymun çiçeği aşısı olmak için kalabalık oluşturdu.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. 1970'te, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Ardından vaka sayıları az da olsa 11 Afrika ülkesine yayıldı.
Takvimler 2003'ü gösterdiğinde hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Toplam 81 vaka rapor edilse de hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de ise bu kez Nijerya'da ortaya çıktı. Son maymun çiçeği vakalarının görülmesinden yaklaşık 40 yıl sonra, ülke en büyük vaka sayısını gördü.

Nasıl bulaşıyor?

Virüs insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak cilt lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları yoluyla ve enfekte olan kişilerin havlu, nevresim ve giysileriyle insandan insana da bulaşabiliyor. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların hayvansal ürünlerini yemek de yine hastalığın bulaşması için bir risk faktörü. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabildiği ifade ediliyor.

Belirtileri neler?

Kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hastalığın başlangıç döneminde ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik görülüyor. Bu dönem genellikle 5 güne kadar sürüyor. Ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüsü başlıyor. Yüz, el, kol, ayak ve bacaklarda daha fazla miktarda görülüyor. Özellikle yüzde başlayıp avuç içlerini ve ayak tabanlarını etkiliyor.
Semptomlar 2-4 hafta sürüyor, sonra kendiliğinden azalıyor. Ancak bazı durumlarda hastalık daha ağır seyredebiliyor. On vakadan birinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
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