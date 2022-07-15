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https://tr.sputniknews.com/20220715/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismaninin-baska-ulkelerde-darbe-plani-itirafina-bmden-tepki-1058736830.html
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın 'başka ülkelerde darbe planı' itirafına BM'den tepki
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın 'başka ülkelerde darbe planı' itirafına BM'den tepki
Birleşmiş Milletler (BM), eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başka ülkelerde darbe planlamalarını destekledikleri yönündeki demecine tepki... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T02:02+0300
2022-07-15T02:03+0300
dünya
darbe
abd
john bolton
donald trump
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BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Genel bir kural olarak, elbette, ülkelerdeki herhangi bir demokratik olmayan güç transferine karşı durduğumuz açıktır." dedi.Gazetecilerin Bolton'un açıklamaları doğrultusundaki sorularını yanıtlayan Haq, "BM, hangi ülke olursa olsun, herhangi bir demokratik olmayan yetki devrine karşı olduğunu teyit eder." ifadesini kullandı.Sözcü Yardımcısı, bu pozisyonun askeri darbe içerip içermediği sorusuna cevaben, "Evet, elbette." yanıtını verdi.BM'nin açıklaması, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir televizyon programında, ABD dışındaki "darbe planlamalarına" kişisel olarak katıldığını beyan ettiği konuşmasına yanıt olarak geldi.Bolton, 12 Temmuz'da CNN kanalındaki bir röportajında, ABD dışındaki "darbelerin planlanmasına" dahil olduğu itirafında bulunmuştu.Kongre baskını hakkında yorum yapan Bolton, sunucunun, "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." sözleri üzerine, "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum." ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220713/boltondan-darbe-itirafi-herkesin-bildigi-gercegi-abd-yonetiminde-gorev-almis-bir-kisi-teyit-etti-1058674419.html
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darbe, abd, john bolton, donald trump

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın 'başka ülkelerde darbe planı' itirafına BM'den tepki

02:02 15.07.2022 (güncellendi: 02:03 15.07.2022)
© REUTERS / Jonathan DrakeJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© REUTERS / Jonathan Drake
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Birleşmiş Milletler (BM), eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başka ülkelerde darbe planlamalarını destekledikleri yönündeki demecine tepki gösterdi.
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Genel bir kural olarak, elbette, ülkelerdeki herhangi bir demokratik olmayan güç transferine karşı durduğumuz açıktır." dedi.
Gazetecilerin Bolton'un açıklamaları doğrultusundaki sorularını yanıtlayan Haq, "BM, hangi ülke olursa olsun, herhangi bir demokratik olmayan yetki devrine karşı olduğunu teyit eder." ifadesini kullandı.
Sözcü Yardımcısı, bu pozisyonun askeri darbe içerip içermediği sorusuna cevaben, "Evet, elbette." yanıtını verdi.
BM'nin açıklaması, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir televizyon programında, ABD dışındaki "darbe planlamalarına" kişisel olarak katıldığını beyan ettiği konuşmasına yanıt olarak geldi.
Bolton, 12 Temmuz'da CNN kanalındaki bir röportajında, ABD dışındaki "darbelerin planlanmasına" dahil olduğu itirafında bulunmuştu.
Kongre baskını hakkında yorum yapan Bolton, sunucunun, "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." sözleri üzerine, "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum." ifadesini kullanmıştı.
Donald Trump, John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
GÖRÜŞ
Bolton’dan darbe itirafı: ‘Herkesin bildiği gerçeği ABD yönetiminde görev almış bir kişi teyit etti’
13 Temmuz, 17:03
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