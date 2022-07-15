https://tr.sputniknews.com/20220715/kilicdaroglundan-15-temmuz-mesaji-ulkeyi-bu-noktaya-getirenler-hesap-verdiginde-hak-yerini-bulacak-1058763830.html
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi bu noktaya getirenler hesap verdiğinde hak yerini bulacak
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi bu noktaya getirenler hesap verdiğinde hak yerini bulacak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:04+0300
2022-07-15T18:04+0300
2022-07-15T18:10+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu, mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/tbmm-baskani-sentop-turkiye-bu-hain-tertibi-bosa-cikardi-1058762075.html
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kemal kılıçdaroğlu, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi bu noktaya getirenler hesap verdiğinde hak yerini bulacak
18:04 15.07.2022 (güncellendi: 18:10 15.07.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.