https://tr.sputniknews.com/20220715/kilicdaroglundan-15-temmuz-mesaji-ulkeyi-bu-noktaya-getirenler-hesap-verdiginde-hak-yerini-bulacak-1058763830.html

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi bu noktaya getirenler hesap verdiğinde hak yerini bulacak

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi bu noktaya getirenler hesap verdiğinde hak yerini bulacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T18:04+0300

2022-07-15T18:04+0300

2022-07-15T18:10+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu, mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü