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Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın: İşçiler tahliye edildi
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın: İşçiler tahliye edildi
Kocaeli İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T03:27+0300
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türkiye
yangın
kocaeli
izmit
demir çelik sanayii
fabrika
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/karabukte-devrilen-traktorun-altinda-kalan-2-kisi-oldu-biri-agir-2-kisi-yaralandi-1058737080.html
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yangın, kocaeli, izmit, demir çelik sanayii, fabrika

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın: İşçiler tahliye edildi

03:27 15.07.2022
© AAKocaeli İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kocaeli İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Kocaeli İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.
Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
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