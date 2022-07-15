https://tr.sputniknews.com/20220715/kocaelide-demir-celik-fabrikasinda-yangin-isciler-tahliye-edildi--1058737433.html

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın: İşçiler tahliye edildi

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın: İşçiler tahliye edildi

Kocaeli İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T03:27+0300

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türkiye

yangın

kocaeli

izmit

demir çelik sanayii

fabrika

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

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yangın, kocaeli, izmit, demir çelik sanayii, fabrika