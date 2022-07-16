Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220716/katar-ve-abd-liderleri-bolgesel-gelismeleri-ve-ikili-iliskileri-gorustu-1058791470.html
Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü
Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T23:58+0300
2022-07-16T23:58+0300
dünya
şeyh temim bin hamad el sani
abd
katar
görüşme
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058535377_0:162:3073:1890_1920x0_80_0_0_82c7c65142c05e7ccb09bc97dd7a2e71.jpg
Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Biden ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği için yürüttüğü hazırlıklar başta olmak üzere spor, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerin desteklenmesi konusu ele alındı.Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Biden, Katar'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı rolü takdir etti.Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058535377_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e14ad47022987a71c486604cfe314105.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şeyh temim bin hamad el sani, abd, katar, görüşme, joe biden

Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

23:58 16.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
Abone olTelegram
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.
Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Biden ile bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği için yürüttüğü hazırlıklar başta olmak üzere spor, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerin desteklenmesi konusu ele alındı.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Biden, Katar'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı rolü takdir etti.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden katılmıştı.
Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
SAVUNMA
ABD Başkanı Biden: Ortadoğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz
17:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала