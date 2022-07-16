https://tr.sputniknews.com/20220716/katar-ve-abd-liderleri-bolgesel-gelismeleri-ve-ikili-iliskileri-gorustu-1058791470.html

Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T23:58+0300

2022-07-16T23:58+0300

2022-07-16T23:58+0300

dünya

şeyh temim bin hamad el sani

abd

katar

görüşme

joe biden

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Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Biden ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği için yürüttüğü hazırlıklar başta olmak üzere spor, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerin desteklenmesi konusu ele alındı.Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Biden, Katar'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı rolü takdir etti.Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden katılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html

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şeyh temim bin hamad el sani, abd, katar, görüşme, joe biden