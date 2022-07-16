https://tr.sputniknews.com/20220716/sri-lankada-basbakan-wickremesinghe-gecici-devlet-baskani-olarak-yemin-etti-1058772344.html

Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olarak yemin etti

Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olarak yemin etti

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da protestocuların hedefindeki Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmesinin ardından geçici devlet... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T00:16+0300

2022-07-16T00:16+0300

2022-07-16T00:16+0300

dünya

sri lanka

eylem

istifa

ekonomik kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058772739_0:139:2673:1642_1920x0_80_0_0_c7fb3c51a63245cd1982047a8eae12aa.jpg

Parlamentodan yapılan açıklamada, milletvekillerinin yarından itibaren Rajapaksa'nın halefi ve ülkenin yeni liderini belirlemek için çalışmalar yürüteceği ve 20 Temmuz'da adayların oylamaya sunulacağı belirtildi.Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardene, tüm partilerin geçiş sürecini desteklemesini ve seçimin "demokratik çerçevede herhangi bir engelle karşılaşmadan" yapılmasını istedi.Abeywardene, bütün siyasi partileri, "ulusun yeniden inşası sürecine katılmaya" davet ederken, kişisel siyasi emellerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.Bunun yanı sıra Abeywardene, parlamentoyu güçlendirmek ve devlet başkanının yetkilerini kısıtlamak için gerekli yasal adımları atacaklarını dile getirdi.Başbakan Wickremesinghe ise sürecin ardından geçici devlet başkanı oldu.Sri Lanka Yüksek Mahkemesi’nde Rajapaksa kardeşlere yurtdışı yasağıSri Lanka’da yüksek mahkeme, eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'ya 28 Temmuz’a kadar ülkeden çıkış yasağı getirdi.Press Trust of India'da yer alan habere göre, karar, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün (Transparency International) ülkedeki ekonomik kriz hakkında dilekçe sunduğu sırada, ülke yargısındaki en yüksek mercisi yüksek mahkemede kabul edildi.17 Haziran'da sunulan dilekçede, eski Başbakan Mahinda Rajapaksa, eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, eski Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal ve eski Hazine Sekreteri S.R. Attigala'nın deniz aşırı seyahat etmesinin yasaklanması talep edilmişti.Bunun yanı sıra dilekçede, ülkenin mevcut ekonomik durumundan doğrudan Rajapaksa kardeşler sorumlu tutulmuştu.İstifa eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın küçük kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa 12 Temmuz'da ülkeyi terk etme girişiminde bulunmuştu.Devlet Başkanı Rajapaksa'nın askeri bir jetle ülkeden ayrılarak Maldivler'e gittiği aktarılırken, krizin sürdüğü ülkede Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde olağanüstü hal ve batı eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.Sri Lanka devlet başkanlığı için yarışacak Premadasa 'halkı dinleme' sözü verdiDevlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğinin bildirilmesi üzerine, devlet başkanlığı için yarışacağını açıklayan ana muhalefet lideri Sajith Premadasa "halkı dinleme" sözü verdi.The Associated Press’e konuşan Premadasa, parlamentodaki seçimleri kazanırsa Sri Lanka'da "seçim diktatörlüğü yaşanmamasını" sağlayacağını söyledi.Premadasa, "Yapmamız gereken bu, bizim görevimiz Sri Lanka'yı yağmalayanları yakalamak. Bu da anayasal, yasal, demokratik prosedürlerle yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.Ülkesinin yolsuzlukla mücadelesindeki çalışmaların ve yönetim endeksinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Premadasa, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu hükümeti destekleyen yapılar kurulması gerektiğini kaydetti.Partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve ittifakının seçimlerde kendisini desteklediğini vurgulayan Premadasa, Parlamento'daki çoğunluğun hala Rajapaksa'nın iktidar partisine ait olduğunu ve gereken desteği toplama konusunda zorlu görevle karşı karşıya olduğunu belirtti.Premadasa, "Karşılaştığımız en büyük sorun, bu ülkeyi uçurumun eşiğine getiren hükümet. Yani eylemleriyle ekonomik, Sri Lanka halkı için sosyal ve siyasi bir felaket." dedi.Gelir getirmeyen altyapı projelerinin ağır borçlanmaya neden olduğunu dile getiren Premadasa, Rajapaksa ve ailesini politik hata yapmakla suçladı.Premadasa, bu kararları "mantıksız, pratik olmayan", ve "aptalca" olarak nitelendirdi ve bunun "milyonlarca insanın acı çekmesine neden olduğunu" söyledi.Ekonominin nasıl iyileştirileceği hakkında soru üzerine "ülkenin yeniden borç yapılandırmasından geçmesi gerektiğini" belirten Premadasa, ülkesinin uluslararası finans kurumlarıyla çalışmaktan ve ülkelerle ilişkiler kurmaktan başka seçeneği olmadığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/maldivlere-kacan-sri-lanka-devlet-baskani-basbakani-vekili-atadi-ohal-ilan-edildi-isyan-buyuyor-1058658307.html

https://tr.sputniknews.com/20220714/maldivlere-kacan-sri-lanka-lideri-simdi-de-singapurda--1058698068.html

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sri lanka, eylem, istifa, ekonomik kriz