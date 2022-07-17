https://tr.sputniknews.com/20220717/abd-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlarinin-gorusmesini-olumlu-adim-olarak-tanimladi-1058811791.html
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini ‘olumlu adım’ olarak tanımladı
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini ‘olumlu adım’ olarak tanımladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dün yaptıkları görüşmeyi ‘olumlu adım’ olarak... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T20:06+0300
2022-07-17T20:06+0300
2022-07-17T20:06+0300
dünya
abd
ermenistan
azerbaycan
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’ın dün Tiflis’te gerçekleşen görüşmesini memnuniyetle karşıladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, “Bayramov ve Mirzoyan, Tiflis'te bir araya gelerek olumlu bir adım attı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilafları çözmenin en doğru yolu doğrudan diyalogdur” vurgusunu yaptı.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Mirzoyan ve Bayramov'un görüşme sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çözümüne ilişkin çok çeşitli konulara değindiğini, tarafların, daha önce üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi ele aldıklarını ve atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, ‘tarafların görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarının kayda alındığını’ duyurmuştu.
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ec5a488c61b941c2fe1c2178143b95f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ermenistan, azerbaycan, antony blinken
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini ‘olumlu adım’ olarak tanımladı
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dün yaptıkları görüşmeyi ‘olumlu adım’ olarak tanımladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’ın dün Tiflis’te gerçekleşen görüşmesini memnuniyetle karşıladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, “Bayramov ve Mirzoyan, Tiflis'te bir araya gelerek olumlu bir adım attı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilafları çözmenin en doğru yolu doğrudan diyalogdur” vurgusunu yaptı.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Mirzoyan ve Bayramov'un görüşme sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çözümüne ilişkin çok çeşitli konulara değindiğini, tarafların, daha önce üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi ele aldıklarını ve atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, ‘tarafların görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarının kayda alındığını’ duyurmuştu.