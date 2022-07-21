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https://tr.sputniknews.com/20220721/sri-lankanin-yeni-devlet-baskani-wickremesinghe-yemin-etti-1058971364.html
Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti
Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti
Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe, yemin ederek göreve başladı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T13:37+0300
2022-07-21T13:37+0300
dünya
sri lanka
ranil wickremesinghe
yemin töreni
ekonomik kriz
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Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da dün yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe için parlamentoda tören düzenlendi. 73 yaşındaki Wickremesinghe, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek görevine başladı.Wickremesinghe, protestolar üzerine ülkeden kaçan ve istifa eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görev süresinin sona ereceği Kasım 2024'e kadar ülkeyi yönetecek.Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici, 13 Temmuz'da resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından aynı gün Maldivler’e, sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, 14 Temmuz'da e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe’nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek, Wickremesinghe’nin istifa etmesini istemişti. Dün parlamentoda yapılan oylamada Wickeremesinghe, iktidar partisi Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçilmişti.Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere devam edebilmesi için siyasi istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor.En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/sri-lankada-halkin-merakla-bekledigi-karar-devlet-baskani-rajapaksa-istifasini-verdi-1058717940.html
https://tr.sputniknews.com/20220716/gida-enflasyonu-yuzde-80e-ulasan-sri-lankada-53-milyon-kisi-ogun-sayisini-azaltmak-zorunda-kaldi-1058783980.html
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sri lanka, ranil wickremesinghe, yemin töreni, ekonomik kriz

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

13:37 21.07.2022
© İHA / Sri Lankan Parliament Media UnitSri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe, yemin ederek göreve başladı.
Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe, yemin ederek göreve başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA / Sri Lankan Parliament Media Unit
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Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe, yemin ederek göreve başladı.
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da dün yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe için parlamentoda tören düzenlendi. 73 yaşındaki Wickremesinghe, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek görevine başladı.
Wickremesinghe, protestolar üzerine ülkeden kaçan ve istifa eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görev süresinin sona ereceği Kasım 2024'e kadar ülkeyi yönetecek.
Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici, 13 Temmuz'da resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından aynı gün Maldivler’e, sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, 14 Temmuz'da e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu.
Sri Lanka- Rajapaksa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da halkın merakla beklediği adım: Devlet Başkanı Rajapaksa istifasını verdi
14 Temmuz, 17:12
Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe’nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek, Wickremesinghe’nin istifa etmesini istemişti.
Dün parlamentoda yapılan oylamada Wickeremesinghe, iktidar partisi Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçilmişti.
Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere devam edebilmesi için siyasi istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor.
Gıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
DÜNYA
Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı
16 Temmuz, 17:34
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