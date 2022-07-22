ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarı

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Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.