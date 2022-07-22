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ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarı
ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarı
ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T01:48+0300
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Orman yangınları 13 eyalette 85 noktada devam ediyorÖte yandan aşırı sıcakların da etkisiyle büyüyen orman yangınları ülkenin 13 eyaletinde 85 noktada devam ediyor. Uzmanlar birçok orman yangınının nedenini aşırı sıcaklara bağlıyor.Ulusal meteoroloji servisi, sıcak çarpmasının belirtilerine dikkati çekerek, kişilerin kendilerini serinletecek yöntemler bulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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fotoğraf, abd, sıcaklık, hava

ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyecek rekor seviyedeki sıcaklıklara karşı uyarı

01:48 22.07.2022 (güncellendi: 01:54 22.07.2022)
© AP Photo / Charles KrupaABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Charles Krupa
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ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.
© AP Photo / Wong Maye-E

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi&#x27;nden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. - Sputnik Türkiye
1/9
© AP Photo / Wong Maye-E

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.

© AP Photo / Wong Maye-E

Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, &quot;Tehlikeli sıcaklar ABD&#x27;nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek&quot; ifadesine yer verildi. - Sputnik Türkiye
2/9
© AP Photo / Wong Maye-E

Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek" ifadesine yer verildi.

© AP Photo / J. David Ake

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, &quot;Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD&#x27;nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor&quot; ifadesine yer verildi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AP Photo / J. David Ake

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

© AP Photo / Nam Y. Huh

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor.

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor.

© AP Photo / Nam Y. Huh

Kalifornia, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor.

Kalifornia, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Kalifornia, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor.

© AP Photo / Nam Y. Huh

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

ABD&#x27;de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

© AP Photo / Charles Krupa

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AP Photo / Charles Krupa

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

© AP Photo / Nam Y. Huh

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar "sıcaklık acil durumu" ilan ederken, "Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin" uyarısında bulundu.

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar &quot;sıcaklık acil durumu&quot; ilan ederken, &quot;Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin&quot; uyarısında bulundu. - Sputnik Türkiye
8/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar "sıcaklık acil durumu" ilan ederken, "Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin" uyarısında bulundu.

© AP Photo / Nam Y. Huh

Ülkenin başka bir büyük kenti olan Philadelphia'da da sağlık acil durumu ilan edilirken, özel ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için özel ekipler kuruldu.

Ülkenin başka bir büyük kenti olan Philadelphia&#x27;da da sağlık acil durumu ilan edilirken, özel ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için özel ekipler kuruldu. - Sputnik Türkiye
9/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Ülkenin başka bir büyük kenti olan Philadelphia'da da sağlık acil durumu ilan edilirken, özel ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için özel ekipler kuruldu.

1/9
© AP Photo / Wong Maye-E

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.

2/9
© AP Photo / Wong Maye-E

Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek" ifadesine yer verildi.

3/9
© AP Photo / J. David Ake

Ülkenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda da bugün şiddetli sağanak ve fırtınanın beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Normalin üzerindeki sıcaklıklar, hafta sonu da ABD'nin çoğu yerinde devam edecek. Bu da nüfusun büyük bir bölümünün aşırı sıcak uyarıları altında olacağı anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

4/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Tehlikeli derecede sıcak havaların görüleceği başlıca bölgeler olarak ülkenin güneybatısı, orta ve güney orta bölgeleri ve Atlantik kıyılarına işaret ediliyor.

5/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Kalifornia, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerinde günlük hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilirken Teksas başta olmak üzere bazı güney eyaletlerde hava sıcakları 43 dereceye kadar ulaşabiliyor.

6/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

7/9
© AP Photo / Charles Krupa

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

8/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte pazartesi gününe kadar "sıcaklık acil durumu" ilan ederken, "Su içmeyi ihmal etmeyin, güneşe maruziyetinizi azaltın, komşularınızı, yaşlıları ve evcil hayvanlarınızı sık sık kontrol edin" uyarısında bulundu.

9/9
© AP Photo / Nam Y. Huh

Ülkenin başka bir büyük kenti olan Philadelphia'da da sağlık acil durumu ilan edilirken, özel ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması için özel ekipler kuruldu.

Orman yangınları 13 eyalette 85 noktada devam ediyor

Öte yandan aşırı sıcakların da etkisiyle büyüyen orman yangınları ülkenin 13 eyaletinde 85 noktada devam ediyor. Uzmanlar birçok orman yangınının nedenini aşırı sıcaklara bağlıyor.
Ulusal meteoroloji servisi, sıcak çarpmasının belirtilerine dikkati çekerek, kişilerin kendilerini serinletecek yöntemler bulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Almanya, sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2019
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