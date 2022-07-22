https://tr.sputniknews.com/20220722/2022-yilinin-en-iyi-afrikali-futbolcusu-mane-1058995077.html
2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:34+0300
2022-07-22T02:34+0300
2022-07-22T02:34+0300
spor
sadio mane
liverpool
afrika
yılın futbolcusu
ödül
bayern münih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057763295_0:106:694:496_1920x0_80_0_0_10f458aff56276513abd8df0c6b0be99.jpg
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Sadio Mane, ödülün sahibi oldu.2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/galatasarayin-misirli-futbolcusu-mustafa-muhammed-nantesa-transfer-oldu-1058881717.html
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057763295_0:41:694:562_1920x0_80_0_0_3bbb23bfed520f5d5764b97ed8f729e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sadio mane, liverpool, afrika, yılın futbolcusu, ödül, bayern münih
2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
Abone ol
Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Sadio Mane, ödülün sahibi oldu.
2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.