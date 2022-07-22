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2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:34+0300
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spor
sadio mane
liverpool
afrika
yılın futbolcusu
ödül
bayern münih
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Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Sadio Mane, ödülün sahibi oldu.2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/galatasarayin-misirli-futbolcusu-mustafa-muhammed-nantesa-transfer-oldu-1058881717.html
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sadio mane, liverpool, afrika, yılın futbolcusu, ödül, bayern münih

2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

02:34 22.07.2022
© Instagram/fcbayernSadio Mane
Sadio Mane - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Instagram/fcbayern
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Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Sadio Mane, ödülün sahibi oldu.
2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
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