https://tr.sputniknews.com/20220722/2022-yilinin-en-iyi-afrikali-futbolcusu-mane-1058995077.html

2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T02:34+0300

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2022-07-22T02:34+0300

spor

sadio mane

liverpool

afrika

yılın futbolcusu

ödül

bayern münih

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Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Sadio Mane, ödülün sahibi oldu.2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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sadio mane, liverpool, afrika, yılın futbolcusu, ödül, bayern münih