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Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı
Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T00:25+0300
2022-07-24T00:25+0300
politika
abd
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pensilvanya
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ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pensilvanya'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pensilvanya'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pensilvanya'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220508/dr-oz-trumpin-pensilvanya-mitinginde-yuhalandi--1056181026.html
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abd, mehmet öz, pensilvanya, new jersey

Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı

00:25 24.07.2022
© AFP 2022Mehmet Öz
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır New Jersey'de yaşadığını belirterek, "Öz'ün ismi New Jersey Şöhretler Kaldırımına yazılsın" temalı bir imza kampanya başlattı.
ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pensilvanya'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pensilvanya'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.
Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.
Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.
Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pensilvanya'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz tartışma yaratmaya devam ediyor. Serveti ortaya çıkan ve hakkında 'Türk hükümetine yakın' iddialarının ortaya atıldığ Dr. Öz'e bir tepki de Trump'ın mitinginde geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
DÜNYA
Dr. Öz, Trump'ın Pensilvanya mitinginde yuhalandı
8 Mayıs, 08:38
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