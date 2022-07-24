https://tr.sputniknews.com/20220724/pensilvanya-adayi-mehmet-ozun-new-jerseyde-yasadigina-atifta-bulunan-kampanya-hazirlandi-1059062322.html

Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı

Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T00:25+0300

2022-07-24T00:25+0300

2022-07-24T00:25+0300

politika

abd

mehmet öz

pensilvanya

new jersey

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ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pensilvanya'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pensilvanya'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pensilvanya'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220508/dr-oz-trumpin-pensilvanya-mitinginde-yuhalandi--1056181026.html

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