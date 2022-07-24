https://tr.sputniknews.com/20220724/pensilvanya-adayi-mehmet-ozun-new-jerseyde-yasadigina-atifta-bulunan-kampanya-hazirlandi-1059062322.html
Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı
Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T00:25+0300
2022-07-24T00:25+0300
2022-07-24T00:25+0300
politika
abd
mehmet öz
pensilvanya
new jersey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053868597_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_8e2c4238d23312b8cff3f5035f09f8a6.jpg
ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pensilvanya'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pensilvanya'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pensilvanya'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220508/dr-oz-trumpin-pensilvanya-mitinginde-yuhalandi--1056181026.html
pensilvanya
new jersey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053868597_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_10fa03269ee5359dcbda97b75a530450.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, mehmet öz, pensilvanya, new jersey
Pensilvanya adayı Mehmet Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya hazırlandı
Abone ol
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır New Jersey'de yaşadığını belirterek, "Öz'ün ismi New Jersey Şöhretler Kaldırımına yazılsın" temalı bir imza kampanya başlattı.
ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pensilvanya'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pensilvanya'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.
Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.
Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.
Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pensilvanya'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.