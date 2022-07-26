https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-2024ten-sonra-uluslararasu-uzay-istasyonundan-ayrilma-karari-aldi-1059154613.html
Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı aldı
Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı aldı
Rus uzay ajansı Roscosmos’un yeni Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söyledi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T14:46+0300
2022-07-26T14:46+0300
2022-07-26T14:56+0300
dünya
roscosmos
yuriy borisov
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Borisov, “Uluslararası işbirliği kapsamında UUİ’de çalıştığımızı biliyorsunuz. Elbette partnerlerimize karşı olan tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, ancak 2024’ten sonra istasyondan çıkılması yönünde karar verildi” dedi.Borisov, o zamana kadar Rusya’nın kendi yörünge istasyonunu kurmaya başlayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.Kremlin: UUİ’den 2024’ten sonra çıkma kararı bugün alınmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise UUİ’ye yönelik kararın bugün değil, daha önce alındığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-roscosmos-baskani-rogozini-gorevden-aldi-1058756368.html
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roscosmos, yuriy borisov, uluslararası uzay istasyonu (uui)
Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı aldı
14:46 26.07.2022 (güncellendi: 14:56 26.07.2022) Abone ol
Rus uzay ajansı Roscosmos’un yeni Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Borisov, “Uluslararası işbirliği kapsamında UUİ’de çalıştığımızı biliyorsunuz. Elbette partnerlerimize karşı olan tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, ancak 2024’ten sonra istasyondan çıkılması yönünde karar verildi” dedi.
Borisov, o zamana kadar Rusya’nın kendi yörünge istasyonunu kurmaya başlayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Kremlin: UUİ’den 2024’ten sonra çıkma kararı bugün alınmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise UUİ’ye yönelik kararın bugün değil, daha önce alındığını söyledi.