https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-2024ten-sonra-uluslararasu-uzay-istasyonundan-ayrilma-karari-aldi-1059154613.html

Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı aldı

Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı aldı

Rus uzay ajansı Roscosmos’un yeni Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söyledi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T14:46+0300

2022-07-26T14:46+0300

2022-07-26T14:56+0300

dünya

roscosmos

yuriy borisov

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Borisov, “Uluslararası işbirliği kapsamında UUİ’de çalıştığımızı biliyorsunuz. Elbette partnerlerimize karşı olan tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, ancak 2024’ten sonra istasyondan çıkılması yönünde karar verildi” dedi.Borisov, o zamana kadar Rusya’nın kendi yörünge istasyonunu kurmaya başlayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.Kremlin: UUİ’den 2024’ten sonra çıkma kararı bugün alınmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise UUİ’ye yönelik kararın bugün değil, daha önce alındığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/putin-roscosmos-baskani-rogozini-gorevden-aldi-1058756368.html

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roscosmos, yuriy borisov, uluslararası uzay istasyonu (uui)