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https://tr.sputniknews.com/20220726/zaharova-trump-ve-goreun-sozleriyle-alay-etti-1059131908.html
Zaharova, Trump ve Gore’un sözleriyle alay etti
Zaharova, Trump ve Gore’un sözleriyle alay etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski ABD Başkan Yardımcısı Albert Gore’un ‘kırılan demokrasi’ ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece iki... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T00:18+0300
2022-07-26T00:18+0300
dünya
mariya zaharova
donald trump
abd
demokrasi
dalga
alay
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayret; Gore demokrat, Trump cumhuriyetçi. Her ikisi de eş zamanlı olarak ABD için devrim niteliğindeki şeyi söyledi: Amerikan demokrasi yıkıldı ve sadece iki cinsiyet var, erkek ve kadın. Galiba bir şeyleri anlamaya başladılar” diye yazdı.Gore, NBC’ye açıklamasında, “Kamuoyu değişiyor ve demokrasimiz kırıldı” demişti. İklim krizinin çözümü için 'demokrasi krizine dikkat edilmesi' gerektiğini savunan Gore, “Azınlık hükümetine sahibiz” ve “Durum kötüleşiyor” demişti.Trump ise Florida’daki bir konferansta, dünyada sadece iki cinsiyetin olduğunu dile getirmişti. Seyirciler, bu sözleri alkışla karşılamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-iki-cinsiyete-inaniyoruz-yalnizca-erkekler-ve-kadinlar-vardir-1059104429.html
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mariya zaharova, donald trump, abd, demokrasi, dalga, alay

Zaharova, Trump ve Gore’un sözleriyle alay etti

00:18 26.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Fotoğraf bankasına gir Mariya Zaharova
 Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
/
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski ABD Başkan Yardımcısı Albert Gore’un ‘kırılan demokrasi’ ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece iki cinsiyetin olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayret; Gore demokrat, Trump cumhuriyetçi. Her ikisi de eş zamanlı olarak ABD için devrim niteliğindeki şeyi söyledi: Amerikan demokrasi yıkıldı ve sadece iki cinsiyet var, erkek ve kadın. Galiba bir şeyleri anlamaya başladılar” diye yazdı.
Gore, NBC’ye açıklamasında, “Kamuoyu değişiyor ve demokrasimiz kırıldı” demişti. İklim krizinin çözümü için 'demokrasi krizine dikkat edilmesi' gerektiğini savunan Gore, “Azınlık hükümetine sahibiz” ve “Durum kötüleşiyor” demişti.
Trump ise Florida’daki bir konferansta, dünyada sadece iki cinsiyetin olduğunu dile getirmişti. Seyirciler, bu sözleri alkışla karşılamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
DÜNYA
Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
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