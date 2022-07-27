https://tr.sputniknews.com/20220727/trumptan-abdye-uyari-sovyetler-birligine-donusebiliriz-1059212159.html

Trump’tan ABD’ye uyarı: Sovyetler Birliği’ne dönüşebiliriz

Trump’tan ABD’ye uyarı: Sovyetler Birliği’ne dönüşebiliriz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi için en büyük tehdidin içeriden kaynaklandığını, bunun sonucu Sovyetler Birliği, Venezüella veya Küba’nın yaşadıklarını... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T19:59+0300

2022-07-27T19:59+0300

2022-07-27T19:59+0300

dünya

donald trump

sscb

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/1054269434_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_e11318f749ced88fd546b2321a635b5c.jpg

Washington’da konuşma yapan Trump, ülkede, aralarında suç oranındaki artış, eğitim sistemindeki yolsuzluk, bürokrasi, yüksek enflasyon ve göçmen akışı gibi birçok sorunun biriktiğini söyledi. Trump, bu bağlamda, “yozlaşmış devlet aygıtının” kendisini engelleme çabalarına rağmen siyasi faaliyetlerine devam edeceğine söz verdi.Trump, “Çünkü bunu yapmazsam ulusumuz yeni bir Venezüella ya da Sovyetler Birliği olmaya mahkum. Bu yönde ilerliyoruz. Ya da çok büyük ölçekli bir Küba olma yolundayız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/trump-abdye-kelimenin-tam-anlamiyla-diz-cokturuldu-1059179611.html

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, sscb, abd