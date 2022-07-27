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https://tr.sputniknews.com/20220727/trumptan-abdye-uyari-sovyetler-birligine-donusebiliriz-1059212159.html
Trump’tan ABD’ye uyarı: Sovyetler Birliği’ne dönüşebiliriz
Trump’tan ABD’ye uyarı: Sovyetler Birliği’ne dönüşebiliriz
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi için en büyük tehdidin içeriden kaynaklandığını, bunun sonucu Sovyetler Birliği, Venezüella veya Küba’nın yaşadıklarını... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T19:59+0300
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Washington’da konuşma yapan Trump, ülkede, aralarında suç oranındaki artış, eğitim sistemindeki yolsuzluk, bürokrasi, yüksek enflasyon ve göçmen akışı gibi birçok sorunun biriktiğini söyledi. Trump, bu bağlamda, “yozlaşmış devlet aygıtının” kendisini engelleme çabalarına rağmen siyasi faaliyetlerine devam edeceğine söz verdi.Trump, “Çünkü bunu yapmazsam ulusumuz yeni bir Venezüella ya da Sovyetler Birliği olmaya mahkum. Bu yönde ilerliyoruz. Ya da çok büyük ölçekli bir Küba olma yolundayız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/trump-abdye-kelimenin-tam-anlamiyla-diz-cokturuldu-1059179611.html
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donald trump, sscb, abd

Trump’tan ABD’ye uyarı: Sovyetler Birliği’ne dönüşebiliriz

19:59 27.07.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONESEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi için en büyük tehdidin içeriden kaynaklandığını, bunun sonucu Sovyetler Birliği, Venezüella veya Küba’nın yaşadıklarını tekrarlayabileceklerini belirtti.
Washington’da konuşma yapan Trump, ülkede, aralarında suç oranındaki artış, eğitim sistemindeki yolsuzluk, bürokrasi, yüksek enflasyon ve göçmen akışı gibi birçok sorunun biriktiğini söyledi. Trump, bu bağlamda, “yozlaşmış devlet aygıtının” kendisini engelleme çabalarına rağmen siyasi faaliyetlerine devam edeceğine söz verdi.
Trump, “Çünkü bunu yapmazsam ulusumuz yeni bir Venezüella ya da Sovyetler Birliği olmaya mahkum. Bu yönde ilerliyoruz. Ya da çok büyük ölçekli bir Küba olma yolundayız” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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