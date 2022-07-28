https://tr.sputniknews.com/20220728/abdde-4-temmuz-saldirganina-117-suclama-1059219677.html

ABD’de 4 Temmuz saldırganına 117 suçlama

ABD’de 4 Temmuz saldırganına 117 suçlama

ABD’nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarını düzenlediği silahlı saldırı ile kana bulayan Robert E. Crimo’nun 21 kez birinci... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T01:43+0300

2022-07-28T01:43+0300

2022-07-28T01:43+0300

dünya

abd

4 temmuz

4 temmuz bağımsızlık günü

illinois

saldırı

suçlama

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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan, kalabalığa ateş açmış, 7 kişiyi öldürmüş, 39 kişiyi de yaralamıştı. Saldırının ardından polis tarafından yakalanan saldırgana, öldürdüğü her kurban için 3 kez toplamda 21 kez birinci derece cinayet suçlaması olmak üzere toplamda 117 suçlama yöneltildi.Crimo’ya yöneltilen suçlar arasında, mermi, mermi parçası veya şarapnelin isabet ettiği her kurban için 48 adet cinayete teşebbüs ve 48 adet ateşli silahla ağır cezayı gerektiren müessir fiil suçlaması yer alıyor.Illinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart yaptığı açıklamada, "Bugün büyük jüriye delil sunan kolluk kuvvetlerine ve savcılara teşekkür etmek istiyorum. Soruşturmamız devam ediyor ve uzmanlarımız, bugün 117 suç davası açılmasına neden olan bu suçtan etkilenen herkese destek olmak için gece gündüz çalışıyor” dedi.3 Ağustos’ta yerel saatle saat 11.00'de mahkemeye çıkması beklenen Crimo, başlangıçta 7 kez birinci derece cinayetle suçlanmıştı. Saldırıdan iki gün sonra yapılan ilk duruşmada Crimo suçunu itiraf etmiş ve kalabalığın üzerinde 80 elden fazla ateş ettiğini ifade etmişti.Crimo’ya şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verilmesi bekleniyorIllinois’ta idam cezasının uygulanmaması nedeniyle Crimo’nun şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220706/abdde-4-temmuz-saldirganinin-wisconsinda-ikinci-bir-saldiri-planladigi-aciklandi-1058400091.html

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abd, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü, illinois, saldırı, suçlama