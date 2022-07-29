https://tr.sputniknews.com/20220729/blinken-lavrov-ile-mahkum-takasi-onerisini-gorustuk-1059294427.html
Blinken: Lavrov ile mahkum takası önerisini görüştük
Blinken: Lavrov ile mahkum takası önerisini görüştük
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü ve Rusya'da tutuklu ABD'liler için yaptıkları teklifi kabul etmeleri konusunda... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T21:07+0300
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Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ‘açık ve samimi’ bir görüşme yaptıklarını ve mahkum takası önerisini ele aldıklarını söyledi.Blinken gazetecilere demecinde, "Bakan Lavrov ile konuştum. Açık ve samimi bir görüşme yaptık. Kremlin'in Paul Whelan ve Brittney Greiner'ı serbest bırakma teklifimizi kabul etmesi konusunda ısrar ettim" dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında Rus Viktor But'un Amerikalı Brittney Griner ve Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda şu ana kadar herhangi bir anlaşma olmadığını belirtmişti.Öte yandan Blinken, , ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan görüşmeyi değerlendirdi.Biden'ın Şi'ye ABD'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini söylediğini aktaran Blinken, "ABD, Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirmeye ya da barış ve istikrarı bozmaya yönelik tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." dedi.Çin ile ABD arasında Tayvan konusunda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu ancak 40 yıldan uzun süredir bunları yönettiklerini belirten Blinken, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.Blinken, Biden ve Şi arasında iletişim hatlarının açık olmasının da hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, Tayvan konusunun en sorumluluk sahibi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-blinkenle-tahil-anlasmasindaki-sorumluluklarini-nasil-yerine-getireceklerini-konusacagiz-1059272162.html
https://tr.sputniknews.com/20220728/cin-devlet-baskani-si-bideni-uyardi-atesle-oynayan-kendini-yakar-1059250343.html
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rusya, abd, sergey lavrov, antony blinken
Blinken: Lavrov ile mahkum takası önerisini görüştük
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü ve Rusya'da tutuklu ABD'liler için yaptıkları teklifi kabul etmeleri konusunda Kremlin'e ısrar ettiğini açıkladı.
Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ‘açık ve samimi’ bir görüşme yaptıklarını ve mahkum takası önerisini ele aldıklarını söyledi.
Blinken gazetecilere demecinde, "Bakan Lavrov ile konuştum. Açık ve samimi bir görüşme yaptık. Kremlin'in Paul Whelan ve Brittney Greiner'ı serbest bırakma teklifimizi kabul etmesi konusunda ısrar ettim" dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında Rus Viktor But'un Amerikalı Brittney Griner ve Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda şu ana kadar herhangi bir anlaşma olmadığını belirtmişti.
Öte yandan Blinken, , ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan görüşmeyi değerlendirdi.
Biden'ın Şi'ye ABD'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini söylediğini aktaran Blinken, "ABD, Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirmeye ya da barış ve istikrarı bozmaya yönelik tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." dedi.
Çin ile ABD arasında Tayvan konusunda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu ancak 40 yıldan uzun süredir bunları yönettiklerini belirten Blinken, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Blinken, Biden ve Şi arasında iletişim hatlarının açık olmasının da hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, Tayvan konusunun en sorumluluk sahibi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.