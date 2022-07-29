Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220729/fransada-kuraklik-alarmi-polis-cimleri-sulayanlari-yakalayabilir-1059292626.html
Fransa'da kuraklık alarmı: Polis, çimleri sulayanları gözaltına alabilir
Fransa'da kuraklık alarmı: Polis, çimleri sulayanları gözaltına alabilir
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilen Fransa'da polis, vatandaşların su tüketimini izlemeye... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T20:34+0300
2022-07-29T20:35+0300
multimedya
karikatür
fransa
kuraklık
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059290857_0:0:2263:1273_1920x0_80_0_0_d6e53e1636c8b95ef8a7d5e791370998.jpg
BFM televizyonunun haberine göre Fransız polisi, çimleri sulayarak su tasarrufu önlemlerini ihlal eden kişileri ilk seferde uyaracak. İhlalin tekrarlanması halinde polis ekipleri, ihlalde bulunan kişileri gözaltına alabilecek.Polislerin sadece özel mülk sahiplerini değil, aynı zamanda golf kulübü gibi tesisleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu aktaran BFM, Nord kentinde nehirden su pompalanan yapay bir gölet tespit edildiğini izleyenlerle paylaştı.Fransa'da, son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidilmişti.Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığı'na ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedilmişti.Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/fransa-enerji-tasarrufu-icin-magazalara-klimalar-acikken-kapilari-kapali-tutma-talimati-verecek-1059094975.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059290857_245:0:1942:1273_1920x0_80_0_0_8cc59d7651636e85c701d16c4f6df725.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karikatür , fransa, kuraklık, sıcak hava

Fransa'da kuraklık alarmı: Polis, çimleri sulayanları gözaltına alabilir

20:34 29.07.2022 (güncellendi: 20:35 29.07.2022)
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
Abone olTelegram
Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilen Fransa'da polis, vatandaşların su tüketimini izlemeye başladı.
BFM televizyonunun haberine göre Fransız polisi, çimleri sulayarak su tasarrufu önlemlerini ihlal eden kişileri ilk seferde uyaracak. İhlalin tekrarlanması halinde polis ekipleri, ihlalde bulunan kişileri gözaltına alabilecek.

Polislerin sadece özel mülk sahiplerini değil, aynı zamanda golf kulübü gibi tesisleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu aktaran BFM, Nord kentinde nehirden su pompalanan yapay bir gölet tespit edildiğini izleyenlerle paylaştı.

Fransa'da, son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidilmişti.

Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığı'na ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedilmişti.

Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer alıyor.
Fransa - mağaza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
DÜNYA
Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek
25 Temmuz, 09:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала