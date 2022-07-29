https://tr.sputniknews.com/20220729/fransada-kuraklik-alarmi-polis-cimleri-sulayanlari-yakalayabilir-1059292626.html

Fransa'da kuraklık alarmı: Polis, çimleri sulayanları gözaltına alabilir

Fransa'da kuraklık alarmı: Polis, çimleri sulayanları gözaltına alabilir

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilen Fransa'da polis, vatandaşların su tüketimini izlemeye... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T20:34+0300

2022-07-29T20:34+0300

2022-07-29T20:35+0300

multimedya

karikatür

fransa

kuraklık

sıcak hava

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BFM televizyonunun haberine göre Fransız polisi, çimleri sulayarak su tasarrufu önlemlerini ihlal eden kişileri ilk seferde uyaracak. İhlalin tekrarlanması halinde polis ekipleri, ihlalde bulunan kişileri gözaltına alabilecek.Polislerin sadece özel mülk sahiplerini değil, aynı zamanda golf kulübü gibi tesisleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu aktaran BFM, Nord kentinde nehirden su pompalanan yapay bir gölet tespit edildiğini izleyenlerle paylaştı.Fransa'da, son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidilmişti.Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığı'na ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedilmişti.Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220725/fransa-enerji-tasarrufu-icin-magazalara-klimalar-acikken-kapilari-kapali-tutma-talimati-verecek-1059094975.html

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karikatür , fransa, kuraklık, sıcak hava