Maymun çiçeğine yakalanan Tulunay: Ne HIV ne maymun çiçeği, damgalanmak çok daha kötü etkiliyor

İngiltere'de yaşayan Harun Tulunay, maymun çiçeği ile ilgili tecrübelerini paylaşınca, bir anda gündeme oturdu. Avrupa'da maymun çiçeği olduğunu açıklayan ilk... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

İlk olarak 70'li yıllarda Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) Kasım 2021'de ilk kez Afrika dışı bir ülkede, ABD'de ortaya çıkmasının ardından, tüm dünya yeni salgın mı geliyor endişesiyle sarsıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalıkla ilgili başlarda endişe verici boyutta bir salgının söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak 9 aylık sürede virüs, 78 ülkede 18 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, vakaların yüzde 70'den fazlasının Avrupa'da, yüzde 25'inin ABD'de görüldüğünü, hastaların yaklaşık yüzde 10'unda ise hastaneye yatış gerektiğini kaydetti ve maymun çiçeği ile ilgili ‘küresel acil durum’ ilan edildi. Vaka sayılarının hızla arttığı ABD'deki Kaliforniya eyaletinin San Fransisco bölgesi ile New York eyaletinde de önceki gün ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan edildi.Maymun çiçeğinden Afrika dışındaki ilk ölüm ise önceki gün Brezilya ve İspanya'dan bildirildi. Geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da maymun çiçeği teşhisi alan Türk hasta Harun Tulunay, yaşadığı hastalık deneyimini sosyal medyasından açıkça paylaşan Avrupa'daki ilk hasta oldu. Tulunay'ın bu açıklamaları, Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ'nün resmi sitelerinde de paylaşıldı. Bir anda dünyanın gündemine oturan Tulunay, yaşadıklarını anlattı.‘Kollarımdaki kızarıklıklar yüksek ateşten sanıldığı ve vücudumda yaygın lezyon olmadığı için, kimsenin aklına maymun çiçeği gelmedi’Tulunay, 2015'de İngiltere'ye yerleştiğini, 2016 yılının Haziran ayında HIV teşhisi aldığını kaydederek pandemi döneminde de Kovid'e yakalandığını anlattı ve maymun çiçeği teşhisiyle ilgili tecrübesini ise şu şekilde özetledi:‘Tek gördüğünüz şey doktorlarınızın o koruma tulumları içindeki iki gözü, ürkütücü bir durum’İlk kez 30 yıl önce görülmüş ve şu andaki etkilerinin nasıl olduğu tam olarak kestirilemeyen bir hastalıkla, Royal Free London Hospital'da bir odada tek başına karantinaya girmek zorunda olmanın çok büyük bir travma yarattığına da değinen Tulunay, hastanede geçirdiği 11 gün boyunca yaşadığı duyguları ise şöyle anlattı:HIV, Kovid-19 ve maymun çiçeği atlattı: ‘Negatif tepkiler yıpratıcı oldu’HIV pozitif teşhisi alması da dahil, yaşadığı hiçbir deneyimin buna benzemediğini vurgulayan Tulunay, hastalığın yarattığı belirsizlik yeterince kötüyken, bir de üstüne damgalanarak yaşamanın çok daha sarsıcı olduğuna dikkat çekerek, "HIV'e yakalandığım zaman semptomsuzdum, tedaviye başlandı ve hiçbir yan etkisi olmadan viral yüküm sıfırlandı, çok şükür bulaştırıcılığım bitti. İki kere Kovid geçirdim. Aşılarım sayesinde hafif geçti. Onlarda bu kadar korkmamıştım. Maymun çiçeğinde hastaneden çıktıktan sonra bütün lezyonlar yok olana kadar evinizde kapalı kalmak zorundasınız. Bunun ne kadar süreceği de belli değil. Hani Kovid'de 10-14 gün diyorduk örneğin. Bütün o belirsizlikler, psikolojik olarak acayip yıprattı. Ama en çok da hastalık deneyimimi paylaştıktan sonra (sosyal medyada) insanlardan gelen negatif tepkiler yıpratıcı oldu. İngiltere'de bir HIV derneğinde eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. İnsanlar ne yazık ki HIV konusunda da 30-40 yıl önceki bilgilerle, o 'AIDS'e dönmüş' HIV vakalarında kaldıkları için, HIV'e de hala damgalama ile yaklaşıyorlar. HIV sadece eşcinsellerin hastalığı sanılıyordu ama bugün heteroseksüeller arasında daha fazla yayıldığı kanıtlandı. Şimdi maymun çiçeğinde de aynı damgalamaları görüyoruz ne yazık ki. Oysa bu hastalıkla ilgili çok fazla yanlış bilgi yayıldı" dedi.‘DSÖ tarafından, yan yana uzun süre dans ettiğiniz insanlardan bile bulaşabilir dendi’Hastanede yattığı günlerde yaptığı paylaşımlar sonrası DSÖ başkanının hastalıkla ilgili deneyimlerini anlatanlara teşekkür ettiğine dair bir açıklama yayınladığını da anlatan Tulunay, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Sadece eşcinsel bireylerde olduğunu düşündükleri için kendilerine kondurmuyorlar, farkında olmadan bulaştırmaya devam ediyorlar’Damgalanma korkusunun, virüsün daha da hızlı yayılmasına neden olduğuna da değinen Tulunay, her kesim için doğru bilgilendirmenin önemine değindi ve önemli bir çağrıda bulundu:‘Sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil maymun çiçeği’Hastalığın bulaştırıcılık süresinin de ancak vücuttaki lezyonların iyileşmesiyle sona erdiğini vurgulayan Harun Tulunay, "Eğer vücudunuzda kabuklu yaralar, su toplamış bölgeler hala duruyorsa, hala bulaştırıcılığınız var demektir. Ne kadar süreceği tamamen sizin bünyenize bağlı. 2 hafta da olabilir, 1 ay da. Benim için 2.5 hafta sürdü. Ben hastalığı evimde kalan bir arkadaşımla kullandığımız ortak eşyalardan kaptığımı düşünüyorum. Burnumdaki lezyon dışında vücudumun hiçbir yerinde lezyon yoktu. Boğazım kötüleşti sadece. Şu yanlış anlamayı düzeltmeyi çok isterim. Sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil maymun çiçeği. Şimdiye kadar daha çok Afrika'da görülüyordu cinsiyet fark etmeksizin. Şu anda dünyaya baktığınızda örneğin Amerika'da 14-15'e yakın ev kadınına bulaştığı biliniyor. Hamile kadınlara bulaştığı açıklandı, çocuklarda ortaya çıktı. Dünya çapında 18 bin vaka var ve her 5 günde bir açıklanan sayılar da artıyor. Demek ki bu, herkesi etkileyebilecek bir hastalık. Ama insanlara sürekli yanlış bilgilendirmeler yapıldı başlarda. Sadece eşcinsel bireyleri etkiliyor, belli bir kesim arasında çok sık görülüyor şeklinde. Bu da diğer insanların korunmamasına, hatta belki çocuklarına, eşlerine, daha risk grubu altındaki insanlara bulaştırmasına sebep oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

