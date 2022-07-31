https://tr.sputniknews.com/20220731/san-franciscoda-maymun-cicegi-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1059328289.html

San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinden sonra San Francisco kentinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T09:35+0300

2022-07-31T09:35+0300

2022-07-31T09:35+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

vaka

vaka sayısı

new york

san francisco

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abd

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından ABD'nin bir kentinden daha yeni adım geldi.Vakaların en sık görüldüğü New York eyaletinin ardından San Francisco kentinde de acil durum ilan edildi.Ülkede teşhis edilen yaklaşık 5 bin vakanın yüzde 40'ına San Francisco'nun bağlı olduğu Kaliforniya eyaletinde rastlandı.San Francisco Belediye Başkanı London Breed, yaptığı açıklamada kentteki vakaların neredeyse 1 haftada 2 katına çıkarak 261'e ulaştığını belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması adına acil durum ilan ettiklerini kaydetti.New York Valisi Kathy Hochul da eyalette artan vakalara işaret ederek, özellikle testlerin ve aşıların hızlandırılması adına böyle bir adım attıklarını bildirmişti.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220730/new-yorkta-maymun-cicegi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1059306218.html

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