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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220731/sivastopolde-karadeniz-filosunun-karargahi-iha-ile-vuruldu-5-yarali-1059328732.html
CANLI I Sivastopol’de Karadeniz Filosu’nun karargahı İHA ile vuruldu: 5 yaralı
CANLI I Sivastopol’de Karadeniz Filosu’nun karargahı İHA ile vuruldu: 5 yaralı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, ön belirlemelere göre Ukrayna tarafından yollanan bir insansız hava... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI I Sivastopol’de Karadeniz Filosu’nun karargahı İHA ile vuruldu: 5 yaralı

09:53 31.07.2022 (güncellendi: 09:59 31.07.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, ön belirlemelere göre Ukrayna tarafından yollanan bir insansız hava aracı ile (İHA) kentte bulunan Karadeniz Filosu karargahına saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığını, olayda can kaybı olmadığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Telegram kanalından açıklamada bulunan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, “Ukraynalı Naziler bu sabah erken saatlerde Donanma Günü’müzü karartmaya karar verdi. Tanımlanamayan bir nesne Filo Karargahının avlusuna, ön verilere göre bu bir İHA saldırdı. Karargah çalışanlarından 5 kişi yaralandı, can kaybı olmadı. Herkese gerekli yardım sağlandı. FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) çalışıyor, olayın ayrıntıları araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Sivastopol’de Donanma Günü dolayısıyla planlanan kutlamalar, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Razvojayev ayrıca İHA saldırısı sonrasında Donanma Günü dolayısıyla kentte yapılması planlanan tüm kutlama etkinliklerinin güvenlik gerekçesi ile iptal edildiğini bildirerek, “Tüm kutlama etkinlikleri güvenlik gerekçesi ile iptal edildi. Herkesin sakin olmasını ve mümkün olduğunca evde kalmasını rica ediyorum” paylaşımında bulundu.
Öte yandan Ukrayna birliklerinin, Donetsk'in merkezine ‘Petal’ anti-personel mayınları ateşlediği bildirildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ise kıştan önce DHC'nin Kiev kontrolü altındaki topraklarından 220 bin kişinin tahliye edileceğini duyurmuştu.
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