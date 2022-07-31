CANLI I Sivastopol’de Karadeniz Filosu’nun karargahı İHA ile vuruldu: 5 yaralı

Telegram kanalından açıklamada bulunan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, “Ukraynalı Naziler bu sabah erken saatlerde Donanma Günü’müzü karartmaya karar verdi. Tanımlanamayan bir nesne Filo Karargahının avlusuna, ön verilere göre bu bir İHA saldırdı. Karargah çalışanlarından 5 kişi yaralandı, can kaybı olmadı. Herkese gerekli yardım sağlandı. FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) çalışıyor, olayın ayrıntıları araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Sivastopol’de Donanma Günü dolayısıyla planlanan kutlamalar, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Razvojayev ayrıca İHA saldırısı sonrasında Donanma Günü dolayısıyla kentte yapılması planlanan tüm kutlama etkinliklerinin güvenlik gerekçesi ile iptal edildiğini bildirerek, “Tüm kutlama etkinlikleri güvenlik gerekçesi ile iptal edildi. Herkesin sakin olmasını ve mümkün olduğunca evde kalmasını rica ediyorum” paylaşımında bulundu.