Yunanistan ana muhalefet partisi lideri Çipras’tan ‘Miçotakis rejimine son verme’ çağrısı

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, mevcut hükümetin politikalarının tüm cephelerde başarısız olduğu için çok... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

Çipras, Yunanistan’da yayınlanan Documento gazetesine verdiği röportajda Miçotakis'in ‘spekülatörlerin uzun kolu’ gibi davrandığını, hukuk devletini yıktığını, dış politika doktrinini değiştirdiğini ve Yunanistan'ı ‘ABD'nin itaatkar bir müttefiki’ haline getirdiğini söyledi.Dış politikaYunanlıların Miçotakis'in ‘kendi özel kullanımı’ içinmiş gibi izlediği dış politika konusunda endişelenmesi gerektiğine dikkat çeken Çipras, “O Ukrayna yönünde imkansızı başardı. Yunanistan'ın bölgede istikrarın direği ve barış köprüsü olarak sağlam duruşunu değiştirdi ve Ukrayna'ya silah göndererek savaşın bir parçası oldu. Şimdi, onlarca yıldır zorluklarla inşa edilen Yunan-Rus ilişkilerinin yıkımı ve Ukrayna yönetiminin sert kınamaları ile karşı karşıya. Rusya bizi dost olmayan ülke olarak tanımladı, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ise bizi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yardım etmekle suçluyor” diye konuştu.Miçotakis’in 2022’de Yunanistan’da 1952’de yürürlükte olan doktrini uygulamakla suçlayan Çipras, “Bu, zor zamanlarda büyük müttefikinden koruma bekleyen sadık ve itaatkar bir ABD müttefikinin doktrinidir” dedi ve bu beklentinin, Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı’ndan sonra bir yanılgı olduğunun anlaşıldığını vurguladı.Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu başlatmasının ardından Türkiye’nin uluslararası alandaki rolünü yükselterek daha tehlikeli hale geldiğini söyleyen Çipras, "O (Türkiye) Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmıyor, aracı rolü oynuyor, her iki savaşan ülkeyle iyi ilişkilere, ayrıca Amerikan liderliğinin güven ve desteğine sahip” vurgusunu yaptı.Avrupa’nın Rusya’ya karşı yaptırımlarıAvrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla ‘kendi bacağına ateş ettiğini’ dile getiren Çipras, yaptırımların barış için baskı olmaktan çıkarak ekonomik savaş aracına dönüştüğünü ve Avrupa halklarının bu savaşta ‘daha büyük bedel’ ödeyeceğini vurguladı.Yunanlı politikacı, “Barış arzusunun Avrupa gündeminin en üst sıralarına geri dönmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi halde, Rusya'nın da büyük imkanları, dayanıklılığı ve önemli ittifakları olduğu düşünüldüğünde, bu küresel çatışmanın nelere yol açabileceği konusunda hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Barış içinde bir arada yaşamanın modern versiyonuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.Pahalılık ve enflasyonHükümetin enflasyona yol açan enerji krizinin dış faktörlerden ve esasen Ukrayna'daki savaştan kaynaklandığı yönündeki argümanlarını reddeden Çipras, ülke içindeki pahalılık ve yüksek enflasyonun asıl ‘Miçotakis’in spekülasyonundan’ kaynaklandığını ifade etti.Miçotakis’in ‘gerçeklerle bağını kaybettiğini’ ileri süren Çipras, “Tüm eksi rekorları birer birer kırıyoruz. Pandemi koşullarında 30 binden fazla can kaybıyla Avrupa'da birinci sıradayız. Elektriğin fiyatı Avrupa'daki en yüksek fiyat. Benzin ve gıda fiyatları da pahalılık bakımından bize Avrupa madalyası kazandırıyor. Ülke basın özgürlüğünde 108. sırada. Ancak hem hükümet hem de medyası açısından adeta birçok başarı öyküsünün bulunduğu başka bir ülkede yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Hükümet kanadından Çipras’ın söylemlerine sert tepkiYunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu yaptığı açıklamada, “Portekiz'de tatildeyken bile başbakana yönelik sıradaki iğrenç, pis saldırısı, Bay Çipras'ın Kyriakos Miçotakis'e olan dipsiz takıntısını ortaya koyuyor. Büyük bir olasılıkla onu kemiren solucan, hükümetin başındayken bir dizi uluslararası krize rağmen toplumun ayakta kalabilmesi için bizim 3 yılda başardıklarımızın en azından küçük bir kısmını yapmak istemesidir” diye konuştu.Sözcü, “Sonuç olarak nefret zayıfların gazabıdır, yalanlar ve inanılmaz yanlışlıklar üzerinden ifade edilen saplantılı fikirler ise yaratıcı düşünemeyen, ülke ve vatandaşları için çalışamayanların son çaresidir” ifadelerini kullandı.

