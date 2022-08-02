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Rus uzman: ABD’nin F-16’lar ile ilgili şartları, Türkiye'yi dizginlemeye yönelik girişimdir
Rus uzman: ABD’nin F-16’lar ile ilgili şartları, Türkiye'yi dizginlemeye yönelik girişimdir
ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 jetlerinin satışı için iki koşulu yerine getirmesi gerektiği yönündeki haberleri değerlendiren Rus uzman Koşkin, söz konusu... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T17:09+0300
2022-08-02T17:17+0300
görüş
türkiye
yunanistan
abd
f-16
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ABD Kongresi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin, Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmaması şartı içermesi gerektiği yönündeki değişikliği destekledi.Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e demecinde ABD’nin şartlarının asıl amacının ne olduğu, Washington’un Türkiye'nin askeri-teknik alandaki tercihler ile ilgili duruşunu etkileyip etkileyemeyeceği, askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ortaklığının mevcut durumunun ne olduğu gibi soruları yanıtladı.Koşkin, “Şu anda Türkiye, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın izlediği bağımsız dış politika yörüngesiyle ilgili olarak dünya kamuoyunun, özellikle de Batı dünyasının ilgi odağında. Ankara ile Washington arasında, özellikle askeri-teknik işbirliği konularında olan mesafenin devam ediyor olması yoğun bir biçimde tartışılıyor. Washington'un Türkiye'nin Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alması konusunda oldukça ciddi talepleri olduğunu biliyoruz. Amerikalılar bu konuda Türkiye’deki gerçek şahıslara yaptırım bile uyguladı. Bunun da ötesinde Türkiye F-35 avcı uçaklarının ortak üretiminden çıkarıldı. Fakat bu adımların hiçbirinin faydası olmadı. Türkiye, S-400'leri kendi ulusal çıkarlarına yanıt verdiği için satın aldı, ancak aynı zamanda bu NATO müttefiklerini caydırdı. Aynı zamanda ABD, Türkiye'yi etkileme çabalarından vazgeçmiyor” diye konuştu.Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’nin F-16 savaş uçaklarının satışı için şartlar koyması şaşırtıcı değil. Böylece Türkiye'yi dizginlemek istediklerini ve bu şekilde Türkiye'nin ABD'nin koşulsuz egemenliğinin olduğu bir askeri ittifakın üyesi olduğunu bildirmeye çalıştıklarını bir kez daha teyit etmiş oldular. Bana göre Türkiye dış politikada tam bağımsızlık için mücadelesini sürdürecek. Askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ilişkileri işte böyle zor koşullarda devam ediyor.”
https://tr.sputniknews.com/20220720/eski-genelkurmay-istihbarat-daire-baskani-pekin-abdnin-sartli-f-16-satisi-kabul-edilmemeli-1058934737.html
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türkiye, yunanistan, abd, f-16

Rus uzman: ABD’nin F-16’lar ile ilgili şartları, Türkiye'yi dizginlemeye yönelik girişimdir

17:09 02.08.2022 (güncellendi: 17:17 02.08.2022)
© AP Photo / Krystal ArdreyF-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü
F-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Krystal Ardrey
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Amur Gadjiev
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Özel
ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 jetlerinin satışı için iki koşulu yerine getirmesi gerektiği yönündeki haberleri değerlendiren Rus uzman Koşkin, söz konusu şartların Türkiye'yi dizginlemeye yönelik bir girişim olarak tanımladı.
ABD Kongresi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin, Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmaması şartı içermesi gerektiği yönündeki değişikliği destekledi.
Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e demecinde ABD’nin şartlarının asıl amacının ne olduğu, Washington’un Türkiye'nin askeri-teknik alandaki tercihler ile ilgili duruşunu etkileyip etkileyemeyeceği, askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ortaklığının mevcut durumunun ne olduğu gibi soruları yanıtladı.
Koşkin, “Şu anda Türkiye, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın izlediği bağımsız dış politika yörüngesiyle ilgili olarak dünya kamuoyunun, özellikle de Batı dünyasının ilgi odağında. Ankara ile Washington arasında, özellikle askeri-teknik işbirliği konularında olan mesafenin devam ediyor olması yoğun bir biçimde tartışılıyor. Washington'un Türkiye'nin Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alması konusunda oldukça ciddi talepleri olduğunu biliyoruz. Amerikalılar bu konuda Türkiye’deki gerçek şahıslara yaptırım bile uyguladı. Bunun da ötesinde Türkiye F-35 avcı uçaklarının ortak üretiminden çıkarıldı. Fakat bu adımların hiçbirinin faydası olmadı. Türkiye, S-400'leri kendi ulusal çıkarlarına yanıt verdiği için satın aldı, ancak aynı zamanda bu NATO müttefiklerini caydırdı. Aynı zamanda ABD, Türkiye'yi etkileme çabalarından vazgeçmiyor” diye konuştu.
Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’nin F-16 savaş uçaklarının satışı için şartlar koyması şaşırtıcı değil. Böylece Türkiye'yi dizginlemek istediklerini ve bu şekilde Türkiye'nin ABD'nin koşulsuz egemenliğinin olduğu bir askeri ittifakın üyesi olduğunu bildirmeye çalıştıklarını bir kez daha teyit etmiş oldular. Bana göre Türkiye dış politikada tam bağımsızlık için mücadelesini sürdürecek. Askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ilişkileri işte böyle zor koşullarda devam ediyor.”
19.07.2022 Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
DÜNYA
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: ABD'nin şartlı F-16 satışı kabul edilmemeli
20 Temmuz, 16:17
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