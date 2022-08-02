https://tr.sputniknews.com/20220802/abdnin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesi-halinde-diplomatik-iliskiler-kesilebilir-1059414182.html

‘ABD’nin Rusya’yı ‘terör sponsoru devlet’ ilan etmesi halinde diplomatik ilişkiler kesilebilir’

‘ABD’nin Rusya’yı ‘terör sponsoru devlet’ ilan etmesi halinde diplomatik ilişkiler kesilebilir’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya'yı ‘terör sponsoru devlet’ ilan etmesinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T14:57+0300

2022-08-02T14:57+0300

2022-08-02T14:57+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

abd

terör

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Zaharova, bugünkü basın toplantısında ABD’li senatörlerin Rusya'yı ‘terör sponsoru devlet’ ilan etmeye karar vermesi halinde bu adımın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceği konusunda uyardı.“Kendi yasalarının uluslararası hukuka aykırı olarak bu şekilde uygulanması, senatörlere ve kongre üyelerine Rusya'yı ABD tarafından ortaya çıkarılan, kurallara dayalı dünya düzenine göre yaşamaya zorlayabilecek korkunç bir ceza gibi görünüyor olabilir. Saflar” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Aynı zamanda herhangi bir eylemin karşı eyleme yol açtığı ve böyle bir adımın mantıklı sonucunun diplomatik ilişkilerin kopması olabileceği, Washington'un bu adımdan sonra tüm sonuçlarına katlanmak üzere geri dönüşü olmayan noktayı geçme riski olduğu unutuluyor.”Rus diplomat, “Bu Washington’da çok iyi anlaşılıyor olmalı” ifadelerini kullandı.ABD Senatosu geçen hafta Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Rusya’yı Çeçenistan, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna’daki eylemlerinden dolayı ‘terörizm sponsoru devlet’ olarak tanıma çağrısını içeren bir kararı onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220731/rus-disisleri-abd-caydirma-politikasindan-yok-etme-konseptine-gecti-1059346708.html

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mariya zaharova, rusya, abd, terör