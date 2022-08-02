CANLI | Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar

Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar yürütüyoruz

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Polonya hükümetiyle 'ortak operasyonlar' yürüttüklerini söyledi.

Skibitskiy, "Polonya ile işbirliği çok yüksek düzeyde, askeri yardımın neredeyse yüzde 90'ı oradan geliyor. Ortaklarımızla çok yakın işbirliği ve ortak operasyonlardan bahsediyoruz. Ayrıca askeri istihbarat alanında bilgiden teçhizata kadar hemen hemen her şeyi ABD ve Britanya sağlıyor" dedi.

Skibitsky, Kiev yönetiminin Batılı ortaklarının 'her dakika her türlü bilgiyi gerçek zamanlı olarak sağladığını' da sözlerine ekledi.

'HIMARS saldırılarından önce ABD'den istişare halinde oluyoruz'

Öte yandan yetkili, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini kullanmadan önce ABD ile istişare ettiklerini ve Washington'un amaçlanan hedeften memnun kalmaması durumunda saldırıların iptal edildiğini belirtti.

Skibitskiy, saldırılarda 'gerçek zamanlı verileri' kullandıklarını ifade ederek, Washington'un Kiev'e doğrudan veri sağlamadığını iddia etti.