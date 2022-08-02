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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/canli--ukrayna-polonya-ile-ortak-operasyonlar--1059398042.html
CANLI | Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar
CANLI | Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Polonya hükümetiyle 'ortak operasyonlar'... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar

10:08 02.08.2022
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Polonya hükümetiyle 'ortak operasyonlar' yürüttüklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını vurguladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yüksek Mahkemesi’nin, aşırı milliyetçi Azov Taburuna ve diğer silahlı örgütlere üye olan bir İsveçli, bir Hırvat ve üç İngiliz vatandaşı hakkındaki ceza davasını değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
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10:14 02.08.2022
Estonya'da elektrik fiyatları tüm zamanların rekoruna ulaştı
Estonyalı kamu yayın kuruluşu ERR, ülkede elektrik fiyatının haziran ayında tüm zamanların rekoruna ulaşarak megavat başına 233.21 euro'ya yükseldiğini duyurdu.
Aralık 2021'de ulaşılan bir önceki rekor, megavat başına 202.65 euro'ydı.
Temmuz ayının başında elektrik üretim ve dağıtım şirketi Eesti Energia Hando Sutter, bazı elektrik santrallerinin ısınma sezonundan önce onarım için kapatılması elektrik fiyatının yaz aylarında 'oldukça yüksek' olabileceği konusunda uyarmıştı.
10:08 02.08.2022
Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar yürütüyoruz
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Polonya hükümetiyle 'ortak operasyonlar' yürüttüklerini söyledi.
Skibitskiy, "Polonya ile işbirliği çok yüksek düzeyde, askeri yardımın neredeyse yüzde 90'ı oradan geliyor. Ortaklarımızla çok yakın işbirliği ve ortak operasyonlardan bahsediyoruz. Ayrıca askeri istihbarat alanında bilgiden teçhizata kadar hemen hemen her şeyi ABD ve Britanya sağlıyor" dedi.
Skibitsky, Kiev yönetiminin Batılı ortaklarının 'her dakika her türlü bilgiyi gerçek zamanlı olarak sağladığını' da sözlerine ekledi.
'HIMARS saldırılarından önce ABD'den istişare halinde oluyoruz'
Öte yandan yetkili, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini kullanmadan önce ABD ile istişare ettiklerini ve Washington'un amaçlanan hedeften memnun kalmaması durumunda saldırıların iptal edildiğini belirtti.
Skibitskiy, saldırılarda 'gerçek zamanlı verileri' kullandıklarını ifade ederek, Washington'un Kiev'e doğrudan veri sağlamadığını iddia etti.
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