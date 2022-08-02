CANLI | Ukrayna: Polonya ile ortak operasyonlar

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını vurguladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yüksek Mahkemesi’nin, aşırı milliyetçi Azov Taburuna ve diğer silahlı örgütlere üye olan bir İsveçli, bir Hırvat ve üç İngiliz vatandaşı hakkındaki ceza davasını değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: