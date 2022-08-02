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CHP grup toplantısı Erzurum'da: 'Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık, gelmediler'
CHP grup toplantısı Erzurum'da: 'Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık, gelmediler'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Erzurum'da düzenliyor. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:55+0300
2022-08-02T14:37+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
grup toplantısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Erzurum'da düzenliyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, grup toplantısı

CHP grup toplantısı Erzurum'da: 'Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık, gelmediler'

13:55 02.08.2022 (güncellendi: 14:37 02.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Erzurum'da düzenliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Erzurum'da düzenliyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık. Sağlık çalışanlarının sorununu çözmek için görüşlerini aldık. Grup başkanvekillerimiz parlamentoyu davet etti. Gelmediler, katılmadılar.
Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceğiz. PTT'nin 14 bin taşeron işçisi var. Örgütlenmelerini ben istedim ve kadrolarını aldılar. 150 bin daha taşeron işçi var, Erzurum'dan söz veriyorum: Sizin kadrolarınızı ben vereceğim.
Büyüyeceksek hep beraber büyüyeceğiz, İstanbul da Erzurum da.
Mahkemeyi ister Londra'ya, ister Papua Yeni Gine'ye götür, ben bu halkın parasını söke söke alacağım.
Çiftçilerin kredi borcunu sıfırlayacağız. Araban olmayabilir mobilyan olmayabilir. Buğdayı arpayı dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok? Dışarıdan getiriyorlar, komisyonlu alıyorlar ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğiz. Bu milletin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz.
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