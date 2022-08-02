https://tr.sputniknews.com/20220802/chpden-kpss-sorulari-sizdirildi-iddiasina-iliskin-suc-duyurusu--1059434938.html

CHP'den 'KPSS soruları sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusu

CHP'den 'KPSS soruları sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2022 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T23:52+0300

2022-08-02T23:52+0300

2022-08-02T23:53+0300

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iddia

suç duyurusu

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KPSS’deki pek çok sorunun, bir yayınevinin kitabıyla birebir aynı olduğunu ortaya çıkaran ve soruların çalındığı iddiasını gündeme getiren isimlerden olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, gelişmeler üzerine yeni bir açıklama yaptı.Kaya, “2022 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdim, hem de CİMER’e başvurdum. Mahkeme aracılığıyla da suç duyurusunda bulundum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın” ifadelerini kullandı. Sözcü'nün aktardığına göre, Yıldırım Kaya’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapıldı. Ancak KPSS’ye giren adayların tarafıma gönderdiği belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 10-20 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla aynı olduğu görülüyor. 2022 KPSS’ye giren adaylar sınavın şaibeli olduğunu, önceden bazı kişilere ve yayınevlerine soruların verildiği endişesi yaşamaktadır” ifadeleri yer aldı.CHP’li Kaya, bu bilgiler kapsamında şu soruları yöneltti:1. 2022 KPSS soruları ile Yediiklim Yayınevi’nin daha önceden yayınladığı kitapçıklardaki sorularla birebir aynı olması nasıl açıklanabilir?2. KPSS sınav soruları önceden Yediikim Yayınevi’ne verilmiş midir?3. KPSS soruları önceden kimlere verilmiştir?4. KPSS sınav soruları birebir Yediiklim Yayınevi’nin kitapçıklarından mı alınmıştır?5. KPSS soruları sızdırılmışsa sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır?6. KPSS sınavı iptal edilecek midir?

https://tr.sputniknews.com/20220802/erdogan-2022-kpss-oturumundaki-bazi-sorulara-iliskin-iddialarla-ilgili-inceleme-talimati-verdi-1059426327.html

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