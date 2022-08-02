https://tr.sputniknews.com/20220802/iranli-diplomat-malayek-pelosinin-tayvan-ziyareti-abdnin-ukrayna-durusuyla-ilgili-1059425728.html

İranlı diplomat Malayek: Pelosi’nin Tayvan ziyareti, ABD’nin Ukrayna duruşuyla ilgili

İranlı diplomat Malayek: Pelosi’nin Tayvan ziyareti, ABD’nin Ukrayna duruşuyla ilgili

İran’ın eski Çin Büyükelçisi Seyit Muhammed Hüseyin Malayek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin her şeyden önce ABD’nin... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T19:55+0300

2022-08-02T19:55+0300

2022-08-02T19:55+0300

dünya

iran

çin

ukrayna krizi

abd

nancy pelosi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042429104_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_7f55428da0e27fc55afbe430cee5ea50.jpg

Ukrayna’daki krizin ve bu yöndeki güç dengeleri dağılımının, ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa gibi öncü ülkelerin birbirleriyle ve diğer ülkelerle olan politika ve davranışlarının yönünü belirlemekte olduğunu dile getiren Malayek, “Pelosi’nin, koronavirüse yakalandığı için birkaç ay önce ertelenen Doğu Asya seyahati tam da bu kategoride yer alıyor” dedi.Çin’in daha önce ABD’nin, Tayvan’ın siyasi bağımsızlığına ağırlık kazandırabileceği her türlü eylemlerine kesinlikle sadece beyanlar ve protestolar biçiminde diplomatik tepki verdiğini anımsatan İranlı diplomat, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Pelosi’nin Tayvan ziyareti sırasında Çin ve ABD arasında savaş çıkacağını beklemenin doğru olmadığını kaydeden Malayek, “Fakat Çin ve Tayvan arasında küçük ve sınırlı askeri çatışma yaşanabilir. Bu çatışmanın nedeni de ABD’nin provokasyonu olabilir” ifadesini kullandı.Malayek, İran’ın beslediği umudunun, Çin ve Rusya arasındaki işbirliği sayesinde dünyada daha adil sistemin kurulacağı, ABD’nin yaptırım silahının da siyasi arenada yok edileceği yönünde olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html

iran

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, çin, ukrayna krizi, abd, nancy pelosi