https://tr.sputniknews.com/20220803/ak-partili-tayyar-umarim-cumhurbaskanimizin-osym-operasyonu-tum-makam-sahiplerine-mesaj-olur-1059438161.html

AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur

AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur

ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AK Partili Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T01:51+0300

2022-08-03T01:51+0300

2022-08-03T01:51+0300

türkiye

şamil tayyar

ak parti

ösym

halis aygün

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220803/osym-baskani-prof-dr-halis-aygun-gorevden-alindi-1059436011.html

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şamil tayyar, ak parti, ösym, halis aygün