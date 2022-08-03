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AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur
AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur
ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AK Partili Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şamil tayyar
ak parti
ösym
halis aygün
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Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220803/osym-baskani-prof-dr-halis-aygun-gorevden-alindi-1059436011.html
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şamil tayyar, ak parti, ösym, halis aygün

AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur

01:51 03.08.2022
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AK Partili Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok" yorumunu yaptı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Soruşturmanın selameti açısından isabetli bir karar. Kalemine sağlık. "
Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok
Halis Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
TÜRKİYE
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
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