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Kremlin: Pelosi’nin Tayvan ziyareti demokrasiye destek adımı değil düpedüz provokasyon
Kremlin: Pelosi’nin Tayvan ziyareti demokrasiye destek adımı değil düpedüz provokasyon
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin düpedüz provokasyon olduğu değerlendirmesini yaptı. Peskov... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T14:24+0300
2022-08-03T14:25+0300
dünya
nancy pelosi
abd
çin
tayvan
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, “Bu, onların dediği gibi, özgürlük ve demokrasiyi desteklemeye yönelik bir politika değil tamamıyla provokasyondur. Bu tip adımları gerçek isimleriyle anmamız gerekir” dedi. Peskov, “Dış politika hedeflerine, böyle provokatif adımlar ile ulaşılmaması gerektiği ve ulaşılamayacağı kanısındayız” diye ekledi. Diğer yandan Peskov, Pelosi’nin ziyaretinin yeni bir dünya savaşına yol açabileceği şeklinde ‘tonu yüksek ifadeler’ kullanmakta acele edilmemesi gerektiğini kaydetti. Bununla beraber ‘ziyaretin, gerilimi çıkardığı seviyeyi de hafife almamak gerektiğini’ vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-pelosinin-tayvan-ziyaretini-abdnin-ukrayna-krizindeki-tutumuna-benzetti-1059450523.html
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nancy pelosi, abd, çin, tayvan, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Pelosi’nin Tayvan ziyareti demokrasiye destek adımı değil düpedüz provokasyon

14:24 03.08.2022 (güncellendi: 14:25 03.08.2022)
© AP Photo / Chiang Ying-yingNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin düpedüz provokasyon olduğu değerlendirmesini yaptı. Peskov ziyaretin yarattığı gerilim seviyesinin hafife alınmaması gerektiği kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, “Bu, onların dediği gibi, özgürlük ve demokrasiyi desteklemeye yönelik bir politika değil tamamıyla provokasyondur. Bu tip adımları gerçek isimleriyle anmamız gerekir” dedi.
Peskov, “Dış politika hedeflerine, böyle provokatif adımlar ile ulaşılmaması gerektiği ve ulaşılamayacağı kanısındayız” diye ekledi.
Diğer yandan Peskov, Pelosi’nin ziyaretinin yeni bir dünya savaşına yol açabileceği şeklinde ‘tonu yüksek ifadeler’ kullanmakta acele edilmemesi gerektiğini kaydetti. Bununla beraber ‘ziyaretin, gerilimi çıkardığı seviyeyi de hafife almamak gerektiğini’ vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
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