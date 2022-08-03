https://tr.sputniknews.com/20220803/kremlin-pelosinin-tayvan-ziyareti-demokrasiye-destek-adimi-degil-dupeduz-provokasyon--1059455581.html

Kremlin: Pelosi’nin Tayvan ziyareti demokrasiye destek adımı değil düpedüz provokasyon

Kremlin: Pelosi’nin Tayvan ziyareti demokrasiye destek adımı değil düpedüz provokasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin düpedüz provokasyon olduğu değerlendirmesini yaptı. Peskov... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T14:24+0300

2022-08-03T14:24+0300

2022-08-03T14:25+0300

dünya

nancy pelosi

abd

çin

tayvan

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, “Bu, onların dediği gibi, özgürlük ve demokrasiyi desteklemeye yönelik bir politika değil tamamıyla provokasyondur. Bu tip adımları gerçek isimleriyle anmamız gerekir” dedi. Peskov, “Dış politika hedeflerine, böyle provokatif adımlar ile ulaşılmaması gerektiği ve ulaşılamayacağı kanısındayız” diye ekledi. Diğer yandan Peskov, Pelosi’nin ziyaretinin yeni bir dünya savaşına yol açabileceği şeklinde ‘tonu yüksek ifadeler’ kullanmakta acele edilmemesi gerektiğini kaydetti. Bununla beraber ‘ziyaretin, gerilimi çıkardığı seviyeyi de hafife almamak gerektiğini’ vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-pelosinin-tayvan-ziyaretini-abdnin-ukrayna-krizindeki-tutumuna-benzetti-1059450523.html

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nancy pelosi, abd, çin, tayvan, kremlin, dmitriy peskov