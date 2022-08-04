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McDonald's çalışanı, müşteriye soğuk patates servis ettiği gerekçesiyle boynundan vuruldu
McDonald's çalışanı, müşteriye soğuk patates servis ettiği gerekçesiyle boynundan vuruldu
ABD'de bir müşteri, fast-food zinciri McDonald's'ta çalışanı soğuk patates servis ettiği gerekçesiyle silahla boynundan vurdu. Hastaneye kaldırılan çalışanın... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:33+0300
2022-08-04T12:36+0300
yaşam
abd
mcdonald's
patates kızartması
silahlı saldırı
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ABD'nin New York kentinde bir McDonald's çalışanı, müşteriye soğuk patates kızartması servis ettiği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrasında boynundan vurularak ağır yaralandı.Independent'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki Matthew Webb adındaki çalışan, bir kadın müşteriyle servis edilen patateslerin soğuk olduğu gerekçesiyle tartışma yaşadı.Haberde, müşterinin tartışma sırasında oğluyla görüntülü görüşme yaptığı ve oğlunun, kısa süre sonra McDonald's çıkışına gelerek çalışanla kavga ettiği belirtildi.New York Post gazetesine konuşan polis, "Anne, patateslerin soğuk olduğundan şikayet etti. Oğluyla FaceTime'daydı ve çalışanla arasındaki tartışmayı duydu" dedi.Daha sonra kadının oğlunun işletmenin önüne gelerek Webb ile burada tartışmaya devam ettiği ve 9 mm'lik bir tabancayla boynundan vurarak ağır yaraladığı kaydedildi.Polis, saldırganın Michael Morgan adında 20 yaşında bir genç olduğu bilgisini paylaştı.Çalışanla tartışan kadın ise polislere silah sesini duyduğunu, fakat ateş edildiğini görmediğini söyledi. New York Daily gazetesine konuşan bir görgü tanığı, "Ağlayacak gibiydim, birini patates kızartması için mi vurdu?" diye konuştu.Başka bir görgü tandığı ise, olaydan sonra bir adamın gömleğiyle kanamayı durdurmaya çalıştığını ifade ederek, "Konuşamıyordu. Sadece titriyordu. Göğsü inip kalkıyordu. Onu sedyeye koyduklarında hala nefes alıyordu" dedi.Yine ABD'de haziran ayında da bir metro işçisi, bir müşteriyle 'sandviçinde çok fazla mayonez olduğu' gerekçesiyle tartışma yaşamış ve vurularak öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220718/abdde-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-2-olu-1058819157.html
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abd, mcdonald's, patates kızartması, silahlı saldırı

McDonald's çalışanı, müşteriye soğuk patates servis ettiği gerekçesiyle boynundan vuruldu

12:33 04.08.2022 (güncellendi: 12:36 04.08.2022)
© Sputnik / Aleksei Mayshev / Fotoğraf bankasına girRusya'daki McDonald’s restoranları
Rusya'daki McDonald’s restoranları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Aleksei Mayshev
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ABD'de bir müşteri, fast-food zinciri McDonald's'ta çalışanı soğuk patates servis ettiği gerekçesiyle silahla boynundan vurdu. Hastaneye kaldırılan çalışanın durumunun kritik olduğu belirtildi.
ABD'nin New York kentinde bir McDonald's çalışanı, müşteriye soğuk patates kızartması servis ettiği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrasında boynundan vurularak ağır yaralandı.
Independent'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki Matthew Webb adındaki çalışan, bir kadın müşteriyle servis edilen patateslerin soğuk olduğu gerekçesiyle tartışma yaşadı.
Haberde, müşterinin tartışma sırasında oğluyla görüntülü görüşme yaptığı ve oğlunun, kısa süre sonra McDonald's çıkışına gelerek çalışanla kavga ettiği belirtildi.
New York Post gazetesine konuşan polis, "Anne, patateslerin soğuk olduğundan şikayet etti. Oğluyla FaceTime'daydı ve çalışanla arasındaki tartışmayı duydu" dedi.
Daha sonra kadının oğlunun işletmenin önüne gelerek Webb ile burada tartışmaya devam ettiği ve 9 mm'lik bir tabancayla boynundan vurarak ağır yaraladığı kaydedildi.
Polis, saldırganın Michael Morgan adında 20 yaşında bir genç olduğu bilgisini paylaştı.
Çalışanla tartışan kadın ise polislere silah sesini duyduğunu, fakat ateş edildiğini görmediğini söyledi. New York Daily gazetesine konuşan bir görgü tanığı, "Ağlayacak gibiydim, birini patates kızartması için mi vurdu?" diye konuştu.
Başka bir görgü tandığı ise, olaydan sonra bir adamın gömleğiyle kanamayı durdurmaya çalıştığını ifade ederek, "Konuşamıyordu. Sadece titriyordu. Göğsü inip kalkıyordu. Onu sedyeye koyduklarında hala nefes alıyordu" dedi.
Yine ABD'de haziran ayında da bir metro işçisi, bir müşteriyle 'sandviçinde çok fazla mayonez olduğu' gerekçesiyle tartışma yaşamış ve vurularak öldürülmüştü.
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